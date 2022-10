Chipsurile se numără printre gustările preferate ale copiilor, dar și adulților. Sunt delicioase și mereu la îndemână atunci când avem poftă de câte o gustare, dar sunt nocive pentru corpul nostru. Nutriționistul Gianluca Mech vorbește despre efectele chipsurilor asupra sănătății.

Sunt bombe calorice

Chipsurile sunt bombe calorice, care abundă în sare și grăsimi nesănătoase care nu ne afectează doar silueta, ci și sănătatea. Nutriționistul Gianluca Mech ne spune ce conține exact o pungă de chipsuri din comerț și de ce ar trebui să le evităm.

„Chipsurile din comerț sunt nesănătoase, punct! Doar 15 chips-uri de mărime medie, pe care le consumăm dintr-o suflare, conțin 150 de calorii, 9 grame de grăsimi și 16 grame de carbohidrați. Dar cine se oprește la a mânca doar 15 chipsuri?

Însă problema nu ține neapărat de numărul de calorii, ci de aditivii ce pot pune în pericol sănătatea. În multe astfel de alimente există o substanță chimică cunoscută sub numele de acrilamidă, despre care s-a dovedit că ar crește riscul de apariție a cancerului”, spune acesta.

Conțin foarte multă sare

Gianluca Mech susține că chipsurile îngrașă deoarece conțin foarte multă sare. Acesta spune că atunci când consumăm alimente sărate, simțim nevoia de grăsimi și de aceea există o mare posibilitate să punem câteva kilograme în plus dacă mâncăm chipsuri în mod regulat.

„Dacă ne facem un obicei din a mânca chipsuri zilnic, probabilitatea de a observa modificări neplăcute pe cântar este foarte mare. Cercetătorii au descoperit că oamenii care consumă sare în exces ajung să poftească și să consume mai multe alimente grase. Așadar, cu cât mănânci mai multe chipsuri sărate, cu atât îți vei dori să mănânci și mai multe alimente nesănătoase. Asta duce fără doar și poate la creșterea în greutate”, declară nutriționistul.

Acesta a mai avertizat de asemenea că un consum excesiv de sare poate duce la apariția mai multor boli cardiovasculare.

„Chipsurile din supermarket pot fi simple, doar sărate, fie cu diferite arome. Indiferent de situație, au conținut foarte ridicat de sodiu. Consumul de sodiu în exces poate cauza diferite probleme de sănătate, printre care creșterea tensiunii arteriale și diferite boli cardiovasculare. Studiile arată că circa 9 din 10 oameni consumă prea multă sare”, a spus Gianluca Mech.

Nu au valoare nutritivă

Nutriționistul a explicat și că modul de preparare al chipsurilor face ca toți nutrienții să dispară, rămânând numai grăsimile nesănătoase.

„Chipsurile sunt, de obicei, prăjite în ulei de palmier, ceea ce le face să fie extrem de bogate în grăsimi nesănătoase. O porție conține cam 12% din cantitatea zilnică recomandată de grăsimi, iar 5% sunt saturate. Anumite grăsimi, precum cele găsite în peștele gras, sunt sănătoase, dar grăsimile din chipsurile de cartofi nu sunt”, a spus Gianluca Mech

„Multe dintre efectele nocive ale consumului de chipsuri provin din modul de pregătire: prin prăjire în ulei. Știm despre prăjirea alimentelor la temperaturi foarte mari că duce la dispariția nutrienților pe care acestea i-ar conține în mod normal. Așadar, toți nutrienții din cartofi dispar atunci când aceștia sunt prăjiți pentru a deveni chipsuri”, a completat acesta.

Gianluca Mech a explicat de ce chipsurile nu au nicio valoare nutritivă și de ce odată ce începem să le consumăm, simțim nevoia să mâncăm și mai mult.

„Chipsurile sunt bogate în calorii, grăsimi nesănătoase și sodiu, dar extrem de sărace în orice altceva. Consumul de chipsuri nu ne oferă nimic benefic din punct de vedere nutrițional. Atunci când mâncăm astfel de alimente care nu au o valoare nutritivă reală, vom ajunge să mâncăm mai mult, în general, deoarece ne va fi foame mai repede. Este precum un cerc vicios în care cu siguranță nu ne dorim să intrăm”, a spus nutriționistul.

Provoacă dependență

Gianluca Mech a mai spus că chipsurile pot provoca dependență atât prin gustul lor, cât și prin sunetul pe care îl fac atunci când le mâncăm.

„Conform studiilor de specialitate, sunetul scos de chipsurile crocante atunci când sunt mușcate contribuie este extrem de atractiv pentru oameni. Pe lângă gust, acest sunet apetisant contribuie la dependența pe care aceste gustări nesănătoase ne-o dau”, spune nutriționistul.

Alternative sănătoase

Gianluca Mech a spus că dacă avem poftă de chipsuri, cel mai bine este să le facem în casă, dar chiar și așa trebuie să le consumăm cu moderație. Cele mai bune gustări pe care le recomandă sunt cele făcute din legume.

”Dacă dorim neapărat să măncâm cartofi, îi putem felia și usca la cuptor, acasă. Însă, și așa, cantitatea trebuie să fie limitată, să nu facem excese. Totuși, ca și gustări sunt mult mai indicate bețigașele de legume proaspete (morcov, castravete, țelină, ardei) pe care le putem pregăti de acasă și să le luăm cu noi la birou.

Dacă ne dorim ceva sănătos, dar cu gustul produselor din comerț, precum ciocolată, biscuiți, există produse Glicemic Friendly, pe care le-am lansat, gustări și dulciuri delicioase special concepute pentru cei care vor să slăbească ori să își mențină silueta, pentru diabetici sau pentru cei ce țin o dietă ketogenică.

Am înlocuit făina tradițională cu amidon rezistent, acesta contribuind chiar la reducerea glicemiei postpranidale, de după masă. Am aplicat rețeta Glicemic Friendly pentru multe tipuri de alimente care, îmi mod normal, ar fi pline de zahăr și nu ar fi indicate celor cu diabet sau care vor să slăbească. Așadar, avem cornuri, biscuiți cu diferite arome, brioșe, praline, mini fursecuri, alune învelite în ciocolată, și multe altele, fără conservanți sau înlocuitori novici ai zahărului”, încheie nutriționistul.