Hubert Thuma, președintele Consiliului Județean Ilfov și vicepreședinte PNL, a făcut duminică, 8 februarie, declarații la TV despre premierul Ilie Bolojan.

El a spus că, în vara anului 2024, înainte de alegerile prezidențiale, Nicolae Ciucă le-ar fi spus de mai multe ori colegilor că nu își dorește să candideze la Președinția României. Ciucă ar fi adăugat că, dacă partidul găsește un alt lider dispus să candideze, el ar face un pas în spate și l-ar susține.

Thuma a explicat că atunci și-ar fi asumat să caute un candidat potrivit pentru PNL și că s-ar fi gândit la Ilie Bolojan, care era la acea vreme liderul PNL Bihor și șeful Consiliului Județean Bihor. El a povestit că s-ar fi întâlnit cu Bolojan împreună cu alți doi liberali importanți și că i-ar fi propus să candideze la Președinție. Potrivit lui, sondajele ar fi arătat că Ciucă nu avea șanse reale să câștige, deși era considerat un om decent. Bolojan ar fi refuzat însă propunerea.

Thuma a dezvăluit că aceasta ar fi fost prima dată când a recunoscut public că el a avut un rol important în stabilirea direcției partidului și în propunerile majore.

După refuz, Bolojan le-ar fi sugerat liberalilor să ia în calcul două alte variante de candidat: pe Mircea Geoană sau pe Elena Lasconi. Thuma a afirmat că acest lucru l-ar fi surprins puternic. El ar fi spus că nu refuzul l-a deranjat cel mai mult, ci faptul că Bolojan ar fi propus persoane din afara PNL. Thuma a subliniat că el a fost mereu doar în PNL și că nu și-ar fi imaginat să susțină un candidat din alt partid.

Despre Geoană, Thuma ar fi spus că i se pare ironic să fie acuzat el că ar avea simpatii PSD, în condițiile în care Bolojan ar fi venit atunci cu varianta Geoană, fost lider PSD. În ceea ce o privește pe Lasconi, el ar fi considerat situația mai gravă și ar fi legat-o de ceea ce numește o încercare de apropiere a PNL de USR.

Întrebat la Antena 3 CNN de ce s-a gândit la Bolojan pentru candidatură, Thuma ar fi spus că a avut mult timp o părere bună despre el, că îl considera un administrator eficient și echilibrat și că, la fel ca alți colegi din PNL, a avut încredere în el.

„În vara anului 2024, înainte de alegerile prezidenţiale, domnul preşedinte de pe atunci, Nicolae Ciucă (n. red. – fostul președinte al PNL), ne spusese în două sau în trei rânduri că dânsul nu doreşte să candideze la Preşedinţia României. Şi ne-a spus că, dacă găsim un lider care este dispus să-şi asume această candidatură, dânsul face pasul lateral şi îl sprijină. M-am întâlnit atunci cu domnul Ilie Bolojan, împreună cu doi colegi liberali importanţi, prieteni cu domnia sa. Şi i-am propus domnului Bolojan să candideze la Preşedinţia României. Aveam sondajele, sondajele ne arătau că nu avem şanse să câştigăm cu Nicolae Ciucă, un om deosebit, un om extrem de decent, dar care nu trecea acest test greu. Nu putea să treacă din varii motive. Domnul Bolojan ne-a refuzat.

Primul şoc mi l-a dat chiar atunci. Nu faptul că a refuzat m-a deranjat. Faptul că a venit cu două alternative. Ne-a zis să ne gândim dacă nu cumva Mircea Geoană sau Elena Lasconi n-ar fi candidaţii buni pe care Partidul Naţional Liberal să-i susţină. Pentru mine a fost un şoc pentru că eu n-am fost în niciun alt partid în afară de Partidul Naţional Liberal. Nu mi-aş fi putut imagina niciodată să susţin un alt candidat decât un candidat din partea Partidului Naţional Liberal. Legat de Geoană pot să vă spun doar că mi se pare acum hilar să fiu eu PSD-istul din partid când văd că domnul Bolojan în 2024 a venit cu varianta Geoană, fost preşedinte al Partidului Social Democrat. Legat de Lasconi, lucrurile sunt un pic mai grave din punctul meu de vedere, pentru că se leagă cu USR-izarea pe care o văd eu acum, cu tentativa de USR-izare pe care o văd eu acum în interiorul Partidului Naţional Liberal. Pentru că am avut tot timpul o părere bună despre Ilie Bolojan. Era un administrator bun, era un om echilibrat, părea cel puţin atunci un om foarte echilibrat, reuşise să facă foarte multe lucruri frumoase la Oradea şi, ca şi ceilalţi colegi din Partidul Naţional Liberal, credeam în el”, a declarat Thuma.

Thuma a dezvăluit faptul că, la alegerile prezidențiale din 2025, Crin Antonescu, candidatul alianței PSD-PNL-UDMR, ar fi fost trădat de conducerea PNL. El a afirmat că Antonescu fusese stabilit drept candidat al PNL și al alianței „România Împreună”, dar în spațiul public s-ar fi răspândit ideea că, de fapt, Ilie Bolojan ar urma să candideze în locul lui. Thuma a susținut că nu l-ar fi văzut niciodată pe Bolojan să iasă public și să nege această informație și că, din acest motiv, ar fi fost clar că Antonescu a fost trădat.

Thuma a explicat că o campanie electorală nu înseamnă doar cele patru săptămâni oficiale, ci și o perioadă de pre-campanie în care candidatul trebuie făcut cunoscut alegătorilor. În opinia lui, lipsa unei dezmințiri din partea lui Bolojan și absența sprijinului din partea echipei acestuia din PNL ar fi afectat campania lui Antonescu.

El a adăugat că nu ar fi observat ca oamenii apropiați de Bolojan din partid să fi făcut campanie pentru Crin Antonescu.