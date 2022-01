Andrei are 19 ani şi munceşte deja de doi ani, în construcţii. Are de terminat o postliceală şi spune că i-ar surâde după aceea o carieră în armată. Devine însă mai reţinut când realizează că ar putea pierde din bucuriile pe care le are acum.

„Nu mai ai voie să porţi cercei, nu mai ai voie să te tunzi model, aşa, deci trebuie să te tunzi scurt. Nu cred că merită. Lumea acum este foarte rea şi nu merită să-ţi aperi ţara pentru alţii. Ei câştigă milioane şi ţie nu-ţi dau niciun leu”, spune tânărul de 19 ani din Buzău, relatează adevărul.ro.

Ce părere au unii tineri despre viața în armată?

Sebi şi Radu, doi amici de 18 ani, sunt convinşi că viaţa în armată înseamnă doar trezit în zori, muncă multă şi restricţii greu de acceptat.

„Armata înseamnă multe responsabilităţi, muncă multă. Depinde de salariu; dacă ar fi minim 3.000 de lei, ar fi bine. Dar, cu 1.800 de lei pe lună, nu m-aş băga. Mai bine mă duc la firme de curierat”, completează Radu.

Mulți tineri spun că armata nu ar face altceva decât să le fure bucuriile vârstei.

„Nu m-aş angaja niciodată. Nu prea-mi place munca. Îmi place să stau şi să vină banii”, spune Sebi, un tânăr de 18 ani.

„Viaţa trebuie trăită, că doar una ai, nu mai multe. Consider că nu e normal şi degeaba câştigi un salariu, o soldă, dacă nu poţi să-i cheltui cum vrei”, spune un alt tânăr de 24 de ani, din Buzău.

Ministerul Apărării a scos posturi la concurs

Ministerul Apărării continuă anul acesta campania de recrutare a rezerviştilor voluntari şi scoate la concurs 444 de astfel de posturi de maiştri militari, subofiţeri, gradaţi şi soldaţi, disponibile în 15 judeţe.

Procesul de recrutare şi selecţie pentru seria suplimentară de rezervişti voluntari are loc până pe data de 21 ianuarie 2022.

„Este ca o tabără cu caracter militar, dar tinerii nu prea se aliniază la treaba asta. Ei sunt mai libertini, sunt cu altă viaţă, vorbim de generaţia internetului. Dar armata este un lucru frumos şi sănătos”, spune un bărbat trecut de 50 de ani, cu stagiul militar făcut înainte de Revoluţie. Rezerviştii vor avea de încasat după perioada de instrucţie, când stau acasă, aproximativ 540 de lei. Un subofiţer rezervist voluntar va încasa 720 de lei.

De asemenea, cât timp este în programul de instruire iniţială sau periodică, voluntarul primeşte soldă întreagă, ca orice militar profesionist, adică 1.857 de lei, în cazul unui soldat, şi 2.400 de lei pentru un subofiţer.