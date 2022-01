Iulian Fota, director general Institutul Diplomatic Român (IDR), fost consilier prezidenţial pe securitate naţională, gen. (r) Virgil Bălăceanu, preşedinte Asociaţia Ofiţerilor în Rezervă din România (AORR), Ovidiu Voicu, director executiv Centrul pentru Inovare Publică, respectiv Alina Grigore, jurnalist de investigaţie şi corespondent de război au fost prezenți în cadrul unei dezbateri la postul de televiziune TVR.

Aceștia au discutat despre activitatea armatei române, dar și despre impunerea serviciului militar obligatoriu. Ministrul Apărării, Vasile Dîncu, exclude însă posibilitatea ca serviciul militar să devină obligatoriu.

El a precizat că el va rămâne voluntar, de scurtă și de lungă durată, atât pentru băieți cât și pentru fete. În ceea ce privește explicațiile aduse de ministru, acesta susține că sunt nenumărate motive economice, dar și constituționale care stau la baza acestei decizii.

În același timp, Dîncu a mai subliniat și faptul că armata română nu are nevoie în momentul de față de forțe atât de numeroase, astfel încât să fie nevoie de un serviciu militar obligatoriu.

„Întărirea capacității de apărare trebuie să aibă în vederea o întărirea capacității umane. Avem nevoie de o suplimentare a efectivelor profesionale. Nu este analizată în acest moment revenirea la serviciul militar obligatoriu din mai multe puncte de vedere: analizele noastre arată că nu avem nevoie de forțe așa numeroase; motive economice; motive Constituționale; urmărim capacitarea rezerviștilor, în primul rând. Gândim în acest moment o altă soluție pentru un stagiu voluntar, atât pentru bărbați, cât și pentru femei, pentru o perioadă mai scurtă”, a spus ministurl la TVR.

Are nevoie România de o armată mai mare?

La rândul său, Iulian Fonta a precizat că va fi un moment în care pacea se va termina și tocmai din acest motiv, este nevoie de pregătire.

„Oricând de lungă e pacea, la un moment dat ea tot se va termina. Armata in teren e o parte a unei discutii mai ample. Nu strică, nici ca persoane, să ne punem întrebarea ce facem în caz de agresiune militară. Vedem cum procedează țările nordice care acționează pentru educarea populației”, a spus acesta.

Gen. (r) Virgil Bălăceanu a intervenit și el precizând că ar fi nevoie de un stagiu militar cu rolul pregătirii unei rezerve militare în România. El a dat exemplu situația din Polonia.

„Trebuie să plecăm de la ideea unui stagiu militar cu rolul pregătirii unei rezerve militare a României. Timpul de 6 luni de zile sau un an nu va permite în mod obiectiv pregatirea unui soldat profesionist. Din 2007, cei care sunt în planurile de mobilizare, vor fi prea îmbatrâniți. Dacă în următorii 15 ani nu vom mai găsi o soluție, vom rămâne fără rezervă militară. Nu există nicăieri în lume o armată fără rezerviști. Exemplul Poloniei este cel mai grăitor, au introdus instituția rezervistului voluntar și au peste 50.000 de rezerviști, iar România are sub 1.000”, a adăugat acesta.