Acesta este și motivul pentru care am stat de vorbă cu David-Sebastian Stein, Managing Partner România și Austria pentru compania Signium-Stein & Partner. Subliniem că Signium este lider în zona sa de expertiză.

Cum arată, în prezent, piața de recrutare de top din România?

Cu siguranță, pe parcursul anilor, piața noastră de recrutare s-a îmbunătățit – de la implicarea clienților, până la nivelul de înțelegere asupra rolului unui consultant / recruiter. ”Au fost perioade în care a dominat concepția că „sunt oameni buni pe toate drumurile”, altele în care oamenii buni nu erau disponibili pentru un rol în România, pentru că erau în căutarea de oportunități pe piețe externe, altele în care cererea și oferta s-au echilibrat”, spune David-Sebastian Stein. Evident, avem de a face cu un domeniu foarte dinamic, în continuă adaptare și evoluție. ”Cred ca am ajuns într-un moment în care din ce în ce mai mulți oameni înțeleg că acum recrutarea nu mai înseamnă doar plasare de personal, ci este un proces în care ambele părți, angajatorul și angajatul, cântăresc bine în ce măsură se potrivesc. Oamenii nu mai caută doar un loc de unde să încaseze un salariu, iar companiile nu mai sunt interesate doar de funcționari și de executanți”, a declarat managing partnerul Signium pentru Capital. ”Dacă în trecut în domeniul nostru accentul se punea pe identificarea și pe recrutarea liderilor excepționali, în prezent am evoluat de la oferirea de servicii de căutare de executivi (Executive Search) către servicii mai complexe de consultanță de leadership (Leadership Advisory), ceea ce presupune o relație mult mai profundă între noi și clienți”, subliniază Stein. Practic, aceasta înseamnă explorarea strategiei de business și planurile pe termen mediu și lung, pentru a identifica competențele de care are nevoie fiecare companie ca să-și îndeplinească obiectivele. ”Faptul că le prezentăm o perspectivă obiectivă și documentată, că ne implicăm în a alinia viziunile stakeholderilor, că le furnizăm informații valoroase din piață, pe care le obținem pe parcursul proceselor de Executive Search, sunt aspectele care oferă valoare adăugată clienților noștri, în prezent”, punctează David-Sebastian Stein.

Executive Search. Cum se întâmplă, concret?

Din câte am înțeles, procesul de Executive Search este cam același pentru toți furnizorii de servicii din industrie și cuprinde o identificare a talentelor disponibile într-o anumit domeniu, model de afaceri, într-o anumită piață sau în mai multe, faza a doua fiind mult mai complexa. ”În cea de-a doua fază, abordăm candidații potențiali potriviți, evaluând potrivirea, dar și interesul lor. În funcție de rezultat, poate fi nevoie să ajustăm strategia de căutare și să repetăm procesul – dacă circumstanțele permit acest lucru, preferăm să lucrăm cu metode de lucru agile, însemnând că suntem într-o comunicare permanentă cu clienții noștri”, subliniază David-Sebastian Stein.

”Diferențele între furnizori pot veni din câteva aspecte: din atenția la detalii, cunoștințele despre piață și capacitatea de a le alinia cu nevoile stakeholderilor, din experiența echipelor de proiect de a traduce contextul organizațional într-o matrice de competențe necesare, din abilitatea Consultanților și a Partenerilor de a potrivi cultura și valorile companiei cu cele ale candidaților și, nu în ultimul rând, din comunicarea cu clientul pe tot parcursul proiectului”, ne mai spune managerul.

Ce este esențial în alegerea celor mai buni candidați în Executive Search?

În general, companiile spun că nu există o rețetă standard, pentru că fiecare proiect este unic. Signium spune că are o rată de succes foarte mare, acest lucru datorându-se eforturilor inițiale de a înțelege contextul organizațional al clienților, abilității de înțelegere a diferitelor percepții despre competențe și capacității de a identifica soluții care vin în sprijinul viziunii echipei de leadership. ”De exemplu, de multe ori, piața nu oferă exact ceea ce se dorește inițial. În aceste situații, rolul nostru este să analizăm diferite alternative și să ne calibrăm să ne uităm în alte industrii cu modele de business similare, să căutăm candidați cu potențial de dezvoltare, sau să ajutăm clientul să redeseneze rolul, cu acoperirea unor responsabilități cu resurse interne și să adaptăm strategia de căutare pentru un rol modificat”, ne atrage atenția Stein. ”Succesul nostru se datorează faptului că punem la fel de mult accent pe candidat, ca și pe client. Ne dorim în aceeași măsură să fie bine pentru oamenii pe care îi plasăm, să le oferim o experiență bună de recrutare, dar și să ne asigurăm că rolul pe care noi îl propunem este un pas bun pentru cariera lor”, mai punctează managing partnerul Signium.

Sfaturi pentru un posibil candidat

”Încercăm să ne susținem candidații în pregătirea pentru etapa următoare în carieră. Îi sfătuim să aibă temele făcute, adică să își evalueze cu atenție și cu onestitate capacitățile și dorințele de dezvoltare; cu cât mai bine făcută este această analiză, cu atât va fi mai probabil să găsească locul de muncă potrivit”, zice David-Sebastian Stein. De asemenea, el le recomandăm să fie atenți la proiectele care le-au adus satisfacție, la contextele în care s-au simțit că performează cel mai bine, dar și la responsabilitățile mai puțin plăcute. De asemenea, important este să fie activi, să se conecteze cu consultanții de Executive Search care activează în industria pe care ei o vizează, să își manifeste din timp intenția de a schimba locul de muncă.

Cine este Signium-Stein & Partner

Signium-Stein & Partner este o afacere de familie germană la a doua generație, înființată în România acum mai bine de 27 de ani, membră a unei rețele globale de Executive Search. Aici, se îmbină abordarea antreprenorială cu expunerea globală, experiența cu adaptabilitatea șienergia cu dedicarea. Compania oferă servicii de Executive Search, respectiv plasare de top și middle management, și de consultanță de leadership.