Acțiunea ”țânțarul” începe în București și Ilfov: detalii și programul intervențiilor

Acțiunea ”țânțarul” începe în București și Ilfov. Un nou tratament pentru combaterea țânțarilor adulți a fost demarat în Capitală și Ilfov, anunță autoritățile responsabile cu igienizare. Acțiunile de dezinsecție se desfășoară în intervalul orar 22:00-05:00 în București și vor continua pe parcursul unei săptămâni.

Substanțele insecticide vor fi aplicate pe toate spațiile deschise din domeniul public și privat al unităților administrativ-teritoriale. Printre acestea se numără terenurile instituțiilor publice, parcuri, spații verzi, cimitire, piețe, târguri, oboare, bâlciuri, dar și zonele adiacente proprietăților persoanelor fizice și juridice, în cazul tratamentelor realizate de pe aliniamentul stradal.

Combaterea țânțarilor adulți se realizează cu utilaje specializate, adaptate condițiilor meteo. Pentru această etapă a tratamentului este utilizat insecticidul SOLFAC Trio EC, aprobat de Ministerul Sănătății. Concentrația folosită nu prezintă riscuri pentru sănătatea oamenilor sau a animalelor.

Substanțele se vor aplica pe toate spațiile deschise de pe domeniul public și privat al unităților administrativ-teritoriale, printre care pe terenurile instituțiilor publice din subordine, în parcuri, în spațiile verzi, cimitire, piețe, târguri, oboare, bâlciuri, dar și în restul spațiilor deschise ale persoanelor fizice și juridice (în cazul tratamentelor de dezinsecție care se execută de pe aliniamentul stradal, adiacent acestor spații).

„Tratamentele de combatere a țânțarilor adulți se realizează cu utilaje adecvate, în funcție de condițiile meteo. Pentru tratamentul împotriva țânțarilor adulți este utilizat produsul insecticid SOLFAC Trio EC, produs avizat de Ministerul Sănătății și care, în concentrația utilizată, nu pune în pericol sănătatea oamenilor sau a animalelor”, transmit reprezentanții Eco Igienizare.

Tratamentul început în această seară reprezintă cea de-a cincea intervenție din schema anuală de combatere a insectelor din București.

În județul Ilfov, campania „Ilfov fără țânțari” va demara pe 6 iulie și se va concentra pe combaterea larvelor de țânțari. Acțiunile vor avea loc zilnic, începând cu ora 05:30, în funcție de condițiile meteorologice, și vor continua până pe 8 iulie.

Intervențiile vor acoperi toate localitățile din județ, conform unui program stabilit, iar eventualele modificări vor fi anunțate cu cel puțin 48 de ore înainte. Tratamentele se vor efectua în special în zonele cu vegetație umedă și cursuri de apă, folosindu-se produsul VECTOBAC WG.

Acest insecticid nu este toxic pentru albine, pești, viețuitoare acvatice, plante, oameni, animale de companie sau fauna sălbatică. De asemenea, un reprezentant desemnat de Primăria județeană va monitoriza desfășurarea acțiunii de larvicidare.

Autoritățile subliniază că scopul campaniei este protejarea sănătății populației și a animalelor prin reducerea riscului de transmitere a bolilor cauzate de țânțari.