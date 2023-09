Este vorba despre Billy Miller, un actor câștigător al premiului Daytime Emmy din serialele „The Young and the Restless” (n.red. Tânăr și neliniștit) și „General Hospital”. Managerul lui a confirmat tragica informație în ziua care ar fi marcat împlinirea vârstei de 44 de ani a actorului.

Acest mare actor a fost urmărit de mulți români

„Actorul se lupta cu depresia maniacală (bipolaritate)”, a transmis managerul lui Billy Miller, conform Variety.

Sursa menționată a amintit că Miller s-a născut pe 17 septembrie 1979. Totodată, regretatul actor a crescut în Grand Prairie, Texas. În timpul copilăriei sale, s-a confruntat cu tarsalgie, o afecțiune rară care a afectat cartilajul gleznelor sale.

Mai apoi, acesta și-a făcut intrarea în industria divertismentului când a semnat ca model la Wilhelmina. Ulterior, a jucat rolul lui Richie Novak în telenovela „All My Children”. Apoi, Miller a ajuns la „The Young and the Restless” (n.r. „Tânăr și neliniștit”) pentru a prelua rolul lui Billy Abbott.

Rolul din „Tânăr și neliniștit” i-a adus trei premii Emmy

Rolul lui Miller în „Tânăr și neliniștit” i-a adus trei premii Emmy, inclusiv două pentru cel mai bun actor într-un serial dramatic și cel mai bun actor într-un serial dramatic.

Potrivit sursei menționate, acesta a părăsit serialul în 2014 și s-a alăturat distribuției serialului „General Hospital”.

Miller a jucat rolurile lui Jason Morgan și Drew Cain în „General Hospital”, fiind actor principal în serial până în 2019, iar apoi a participat în cinci episoade ale serialului „Suits”.

Printre alte roluri notabile se numără apariții în serialele „NCIS”, „The Rookie”, „Truth Be Told”, „Major Crimes”, „CSI: Crime Scene Investigation”, „Castle” și „Enormous”.

Acesta a mai jucat în filme precum drama de război „American Sniper” din 2014, regizată de Clint Eastwood, și în filmul TV „Urban Cowboy” din 2016, regizat de Craig Brewer și cu Nathalie Kelley în rol principal.