Este doliu printre iubitorii serialelor de televiziune!

Doliu în televiziune! Nancy Frangione a fost distribuită în 1977 în rolul Tara Martin din serialul TV „All My Children” și a interpretat personajul respectiv până în 1979.

Apoi a devenit cunoscută pentru rolul Cecile DePoulignac din telenovela „Another World”, rol pe care l-a jucat între anii 1986- 1996. Pentru rolul Cecile, Frangione a câștigat premiul „Obstanding Villainess” acordat de Soap Opera Digest.

Nancy Frangione a înlocuit-o pe Andrea Evans în telenovela „One Life to Live”

Frangione a înlocuit-o pe Andrea Evans în rolul Tinei Lord din telenovela „One Life to Live”. De asemenea, ea a interpretat-o pe Marsha, în sitcom-ul „The Nanny” și a avut câteva apariții în „Highway to Heaven”, „Matlock” și „Buck Rogers in the 25th Century”, potrivit Variety.

De asemenea, a fost Bonnie în filmul de televiziune „Sharing Richard” (1988) și Maggie în filmul de televiziune „In the Line of Duty: A Cop Killing” (1990). Pe Broadway, a cântat în „Equus” în 1974.

Andrea Evans din Tânăr și neliniștit” a murit luna trecută

Andrea Evans, vedeta unor seriale americane ca „Tânăr și neliniștit” și ”One Life to Live”, a murit, luna trecută, la vârsta de 66 de ani. Actrița, care a devenit faimoasă interpretând-o pe adolescenta Tina Lord în serialul TV „One Life to Live”, fusese diagnosticată cu cancer.

Evans a devenit cunoscută încă din anii 70, când a interpretat rolul adolescentei rebele Tina Lord, în „One Life to Live”, iar mai târziu a întruchipat-o pe Patty Williams în celebra soap-opera „Tânăr și neliniștit”. A fost nominalizată la Daytime Emmy Award pentru ingeniozitate într-un serial-dramă, în 1988, pentru rolul Tinei.

În 2018, pentru rolul Vivian Price din serialul „DeVanity”, Evans a câștigat încă o nominalizare la Emmy Daytime. Alte roluri proeminente din serialele de televiziune au fost Rebecca Hotchkiss din „Passions” și Patty Walker din „The Bay”. De asemenea, a apărut în filme de lung metraj ca „A Low Down Dirty Shame”, „Ice Cream Man” și „Hit List”, precum și în mai multe emisiuni TV.

Evans a reluat rolul Tinei în anii 90, cu o apariție ca invitat în „One Life to Live”.

De ce a decis să se întoarcă

Producătorul executiv a declarat pentru TV Guide, în aprilie 2008, că revenirea ei a fost una dintre cerințele speciale ale fanilor. „Chiar dacă Andrea nu a mai apărut în OLTL din 1990, ea a rămas printre cele mai solicitate personaje pentru a se întoarce în serial”, a spus Valentini, subliniind că rolul ei a continuat să fie apreciat de generații întregi de telespectatori.

Actrița mărturisea de ce a ales să revină pe platourile de filmare: „De mulți ani, atât fanii mei, cât și producătorii One Life to Live și-au manifestat dorința ca eu să mă întorc”, a spus ea.

Și Sharon Farrell, actrița cunoscută pentru rolurile din seriale americane de succes precum ”Hawaii Five-O” și ”Tânăr și neliniștit”, a murit, la jumătatea lunii august, într-un spital din America. Actrița avea 82 de ani. Fiul ei a anunțat că Sharon a murit din cauze naturale, la spitalul din Orange County, unde fusese internată, potrivit The Hollywood Reporter.