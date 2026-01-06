Decesul lui Michael Schumacher a avut loc pe 29 decembrie, informația fiind făcută publică luni de fiica sa, Emily Joy Schumacher. Aceasta nu a precizat cauza decesului.

În declarațiile sale, Emily l-a descris pe tatăl său ca pe un om extrem de generos și profund atașat de oameni, conversații și povești. A spus că îl asociază mereu cu imaginea unui om implicat în dialog, cu o cafea în mână și un caiet de notițe alături.

Potrivit fiicei sale, Schumacher scria exclusiv de mână, umplând numeroase caiete, pe care le transcria ulterior la mașina de scris. Sunetul tastelor, spune ea, i-a rămas întipărit în memorie și este una dintre amintirile definitorii legate de munca tatălui ei.

Michael Schumacher este cunoscut mai ales pentru volumele Francis Ford Coppola: A Filmmaker’s Life, Crossroads: The Life and Music of Eric Clapton și Dharma Lion: A Biography of Allen Ginsberg, dedicate unor personalități esențiale ale culturii americane și internaționale, transmite Daily Mail.

În lucrările sale, Schumacher a urmărit constant să construiască portrete detaliate, bazate pe interviuri ample și documentare riguroasă.

Într-un interviu acordat Universității Weber State, autorul explica faptul că a dorit să scrie o biografie serioasă despre Francis Ford Coppola, motiv pentru care a evitat ideile preconcepute.

El spunea că, odată ce Coppola a acceptat proiectul, a avut acces la interviuri consistente nu doar cu membri ai familiei, ci și cu colaboratori apropiați, care au adus perspective relevante asupra vieții și carierei regizorului.

Aceeași abordare a fost aplicată și în cazul biografiilor dedicate lui Eric Clapton și Allen Ginsberg, autorul subliniind că rolul său nu era să judece valoarea operei, ci să prezinte cât mai fidel omul și contextul său.

Pe lângă biografiile din zona artistică, Schumacher a scris și despre istoria sportului și a benzilor desenate. Printre titlurile sale se numără Mr Basketball: George Mikan, the Minneapolis Lakers & the Birth of the NBA și Will Eisner: A Dreamer’s Life in Comics.

De asemenea, a publicat numeroase lucrări dedicate dezastrelor maritime, un subiect pe care l-a documentat extensiv de-a lungul anilor.

Născut în Kansas, Michael Schumacher și-a petrecut cea mai mare parte a vieții în Kenosha, Wisconsin. A studiat științe politice la University of Wisconsin–Parkside, însă, potrivit fiicei sale, a părăsit universitatea cu doar un credit înainte de absolvire.

Emily Joy Schumacher l-a descris drept „un om al istoriei” și „un om bun”, subliniind că moștenirea sa rămâne atât în cărțile publicate, cât și în felul în care a ales să asculte și să spună poveștile altora.