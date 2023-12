A murit actorul Dean Sullivan

Actorul Dean Sullivan a murit la vârsta de 68 de ani, a confirmat familia sa.

Sullivan a fost cunoscut mai ales pentru interpretarea lui Jimmy Corkhill în serialul britanic Brookside de pe Channel 4, între 1986 și 2003.

Actorul fusese diagnosticat cu cancer de prostată în 2018.

Într-o declarație, familia lui Sullivan a spus că anunță cu „profundă tristețe” că actorul „a încetat din viață liniștit în urma unei boli scurte”.

„Dean este cel mai bine amintit ca fiind cel mai longeviv membru al distribuției din Brookside de la Channel 4, jucând rolul lui Jimmy Corkhill, ceea ce îl face pe Dean un simbol al telenovelelor britanice. „Pentru milioane de oameni, el a fost și încă este amintit ca „Jimmy”, iar pentru familie și prieteni a fost „Dino”.”

Acesta a continuat: „Familia lui Dean dorește să mulțumească celor de la spitalul Arrowe Park pentru sprijinul lor constant și neabătut.”

A murit Dean Sullivan. A câștigat premiul British Soap Award

Sullivan s-a născut și a fost educat în Liverpool. El a jucat în Brookside când spectacolul era la apogeu, atrăgând în mod regulat audiențe de opt milioane de spectatori.

În 2003, Sullivan a câștigat premiul British Soap Award pentru realizări remarcabile pentru rolul lui Jimmy din telenovela Mersey TV, după ce a jucat acest rol timp de 17 ani.

Brookside, creația lui Phil Redmond, cel care a creat și Grange Hill, a fost lansat în noiembrie 1982, cu casele sale situate într-o adevărată fundătură care făcea parte dintr-un cartier rezidențial din West Derby, Liverpool.

Personajul lui Sullivan a fost implicat într-una dintre cele mai cunoscute povești din serial.

Jimmy Corkhill și Eddie Banks au fost văzuți descoperind sub o terasă cadavrul lui Trevor Jordache, care fusese ucis de fosta sa soție, Mandy (interpretată de Sandra Maitland), în urma unor ani de comportament abuziv față de ea și de fiica lor Beth, interpretată de Anna Friel.

Ultimul episod a fost filmat în septembrie 2003 și difuzat două luni mai târziu, iar chipul lui Jimmy Corkhill a fost cel care a umplut ultima dată ecranul.

I s-au adus omagii pe rețelele de socializare

Dramaturgul Jonathan Harvey s-a numărat printre cei care i-au adus un omagiu lui Sullivan pe rețelele de socializare.

„Ce veste teribil de tristă. Gândurile mele se îndreaptă către numeroșii săi prieteni și familie”, a spus acesta.

George Christopher, care l-a interpretat în serial pe fiul lui Jimmy Corkhill, Little Jimmy, și care a jucat și rolul lui Ziggy în Grange Hill, a declarat: „Rolul meu în rolul fiului cu probleme al lui Jimmy a fost foarte solicitant, am învățat atât de multe de la el în fiecare scenă.”

„A fost un actor înnăscut, care a excelat exact la momentul potrivit în Brookside. Brookside nu ar fi fost Brookside fără Jimmy, e atât de simplu. Sincere condoleanțe!”

Actrița Heartbeat Tricia Penrose, care a apărut în Brookside ca ofițer de poliție la sfârșitul anilor ’80 și ’90. Recent a filmat Celebrity Antiques Roadtrip cu Sullivan, a adăugat:

„Îmi pare atât de rău să aud aceste vești teribile. Ce actor de telenovele și o legendă a Brookside.”

Dean Sullivan, cel mai longeviv personaj din Brookside

Jimmy a fost cel mai longeviv personaj din Brookside, Sullivan filmând mai multe episoade decât orice alt actor.

Sullivan a mai jucat și în serialele Doctors de la BBC și The Royal de la ITV. Anul trecut a apărut în scurtmetrajul Forgotten Word alături de Tom Lister, actor din Emmerdale.

Dar a fost, de asemenea, un actor și regizor prolific și și-a condus propria companie de producție teatrală de succes.

A apărut în turneul de teatru din nord-vest al monologului individual Chip in the Sugar de Alan Bennett, aclamat de critici. El a jucat alături de Lionel Blair în Stand Up! The Musical.

Sullivan a prezentat emisiunea „This Morning” de la ITV și, timp de mai mulți ani, a fost gazda emisiunii „The Sullivan Show”, un program radiofonic zilnic de o oră în direct la postul Citytalk. Programul a fost difuzat în Merseyside timp de mai mulți ani.

De asemenea, a apărut într-o serie de pantomime de-a lungul anilor, inclusiv în producții cu:

Aladdin

Peter Pan

Cenușăreasa

Dick Whittington

La începutul acestui an, Sullivan a discutat despre diagnosticul său. El a încurajat publicul să se supună unui control pentru depistarea semnelor de cancer, scrie BBC.