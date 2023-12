Shannen Doherty, care a jucat în serialul „Beverly Hills 90210”, se luptă cu cancerul mamar în stadiul 4, care i-a ajuns la oase.

Vedeta a vorbit despre sănătatea sa precară pentru revista People.

Mă trezesc și mă culc mulțumindu-I lui Dumnezeu

”Nu e vorba că mi-ar fi frică de moarte, dar pur și simplu nu vreau să mor! Cele mai frumoase amintiri abia de acum au să vină. Mă trezesc și mă culc mulțumindu-I lui Dumnezeu, rugându-mă pentru tot ce mi se pare mai important, fără să cer prea mult. Asta mă face să mă conectez cu o putere superioară”, a declarat Shannen Doherty, potrivit NBC News.

Nu am terminat cu viața. Nu vreau să mor!

În 2015, ea a fost diagnosticată cu cancer mamar, care acum s-a răspândit și în oase. Deși cancerul de sân în stadiul 4 s-a răspândit în oase, Shannen Doherty spune că zilele ei cele mai bune de abia acum urmează.

„Nu am terminat cu viața. Nu am terminat cu dragostea. Nu am terminat cu crearea. Nu am terminat să schimb lucrurile în bine”, a spus ea. „Nu am terminat. Nu vreau să mor”, adăugat actrița în vârstă de 52 de ani.

„Când te întrebi: De ce eu? De ce am avut cancer? De ce s-a întors boala? De ce sunt în faza 4, nu faci altceva decât să cauți cel mai important scop al vieții”, spune Shannen Doherty în interviul pentru People.

Doherty a spus că vrea să facă cunoscut faptul că persoanele cu cancer în stadiu terminal pot trăi o viață bună în continuare, iar ea este hotărâtă să facă acest lucru.

„Oamenii presupun că înseamnă că nu poți merge, nu poți mânca, nu poți munci. Că ești scos la pensie la o vârstă foarte fragedă: „Ai terminat, ești pensionat”, iar noi nu suntem”, a spus ea. „Suntem puternici și avem o viziune atât de diferită asupra vieții. Suntem oameni care doresc să muncească, să se bucure de viață și să să meargă înainte”, a mărturisit actrița.

”Let’s Be Clear with Shannen Doherty”, un podcast care va avea premiera pe 7 decembrie

Doherty a anunțat că va discuta despre boala ei, împreună cu alte aspecte ale vieții sale – carieră, suișuri și coborâșuri, relații personale – într-un podcast „Let’s Be Clear with Shannen Doherty”, care va avea premiera pe 7 decembrie pe iHeartRadio.

Shannen Doherty a fost diagnosticată pentru prima dată cu cancer la sân în 2015. Ea a suferit o mastectomie, trecând ulterior prin chimioterapie şi radioterapie.

În 2017, anunţa că boala era în remisie. Însă, trei ani mai târziu, a dezvăluit că a fost diagnosticată cu cancer mamar în stadiu terminal.

„În multe feluri, este o pastilă amară de înghiţit”, a spus ea într-un interviu din 2020 pentru emisiunea ”Good Morning America”, referindu-se la cel de-al doilea diagnostic. ”Cu siguranţă am zile în care spun: ‘De ce eu?’ şi apoi spun: ‘Ei bine, de ce nu eu? Cine altcineva? Cine altcineva în afară de mine merită asta? Niciunul dintre noi’ ”.

Ea a declarat că a încercat să păstreze secretul în privinţa celui de-al doilea diagnostic în timp ce filma reboot-ul „90210”, spunând: „Şi oamenii cu stadiul patru (de cancer) pot lucra. Viaţa noastră nu se termină în momentul în care primim acel diagnostic. Mai avem de trăit”.

Doherty a oferit detalii pe reţelele sociale cu privire la diagnosticele şi tratamentele pe care le urmează pentru a creşte gradul de conştientizare asupra cancerului. „Sper să încurajez oamenii să facă mamografii, să facă controale regulate, să depăşească frica şi să înfrunte orice lucru cu care se confruntă”, a scris ea.