Eduardo Manzano, cunoscut publicului din Mexic și nu numai, a murit joi, 4 decembrie. Fiul său, Lalo Manzano, a confirmat vestea vineri, printr-o postare pe rețelele sociale. Cauza decesului nu a fost făcută publică.

În mesajul său emoționant, acesta a scris: „Astăzi, scena vieții a coborât cortina”, descriindu-și tatăl drept „un comediant iubit de mii de oameni și admirat de toți cei care l-au cunoscut”. Lalo Manzano a mai spus că Eduardo a fost „un om extraordinar, bun și inteligent, cu o inimă la fel de mare ca talentul său”.

Cariera lui Eduardo Manzano a înflorit în anii ’60, perioadă în care a devenit una dintre figurile centrale ale Epocii de Aur a filmului mexican. Actorul a colaborat timp de ani întregi cu Enrique Cuenca, formând celebrul duo de comedie Los Polivoces.

Cei doi au jucat împreună în numeroase producții cinematografice, printre care Agarrando Parejo, Tres Mil Kilómetros de Amor și comedia El Aviso Inoportuno, lansată în 1969.

Manzano și Cuenca au cunoscut consacrarea odată cu „El Show de los Polivoces”, emisiune care a rulat între 1971 și 1975. Show-ul a devenit un fenomen național datorită imitațiilor, parodiilor și personajelor originale create de cei doi actori.

„În spatele fiecărei glume era un muncitor neobosit. În spatele fiecărei aplauze era un om care iubea profund ceea ce făcea”, a rememorat Lalo Manzano. „În spatele fiecărui zâmbet era mereu un tată care ne-a învățat să râdem, chiar și în momentele cele mai dificile”, a mai transmis Lalo Manzano, omagiindu-și tatăl.

Deși a devenit celebru în anii ’60 și ’70, Eduardo Manzano a continuat să joace și în ultimele decenii. Cel mai recent, el a avut un rol important în sitcomul foarte popular „Una Familia de Diez”, în care l-a interpretat pe Don Arnoldo López în peste 130 de episoade, între 2007 și 2022.

Moartea actorului a provocat un val de reacții în rândul vedetelor din Mexic, multe dintre ele comentând la omagiul publicat de fiul său.

Actorul Luis Felipe Tovar i-a transmis lui Lalo: „Îți trimit o îmbrățișare puternică… Odihnească-se în pace. Mare între cei mari.”

Prezentatorul TV Mario Bezares a scris: „Dumnezeu să-l aibă în gloria Sa, maestru al comediei.”

Comediantul JoJo Jorge Falcón a transmis: „A lăsat o moștenire uriașă, un om de neegalat. Odihnească-se în pace 🕊️.”

Pe final, Lalo Manzano le-a mulțumit tuturor celor care i-au fost alături în aceste momente:

„Cu profundă tristețe ne luăm rămas-bun de la minunatul meu tată și le mulțumim tuturor celor care ni s-au alăturat cu respect și dragoste.”

Eduardo Manzano a fost considerat unul dintre ultimii mari reprezentanți ai umorului clasic mexican, un stil bazat pe personaje caricaturale, joc de cuvinte și satiră socială. De-a lungul carierei, a devenit recunoscut pentru versatilitatea lui vocală și pentru abilitatea de a crea personaje diferite, fiecare cu gesturi și expresii distincte.

Pe lângă activitatea din televiziune și film, Manzano a avut o prezență constantă și pe scena teatrală, unde a interpretat roluri în comedii populare, farse și musicaluri mexicane. Generații de actori de comedie l-au citat drept model și inspirație, iar mulți dintre ei au vorbit în trecut despre generozitatea sa profesională și despre felul în care îi sprijinea pe tinerii aflați la început de drum.

Cunoscut pentru eleganța și disciplina sa, Eduardo Manzano a rămas activ în industria divertismentului chiar și la vârste înaintate, fiind adesea invitat în emisiuni speciale, retrospective și programe aniversare dedicate Epocii de Aur a televiziunii mexicane. Publicul l-a asociat întotdeauna cu umorul sănătos și cu atmosfera nostalgică a anilor în care Los Polivoces făceau istorie pe micile ecrane.

Chiar și în ultimii ani de viață, Manzano continua să fie prezent în memoria colectivă a mexicanilor, fiind considerat de mulți drept un simbol cultural al comediei naționale. A fost apreciat nu doar pentru talentul său artistic, ci și pentru modestia și căldura cu care își trata publicul.