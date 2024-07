A murit actrița din Dallas pe care sute de mii de români au adorat-o: ”Era bună la orice făcea”

Actrița Sandra Pat Colbert, cunoscută pentru rolul său în serialul Dallas, a încetat din viață la vârsta de 77 de ani. Vestea tragică a fost confirmată de sora sa, care a menționat că actrița a fost apreciată pentru abilitățile sale remarcabile în actorie și pentru dedicarea sa față de fiecare rol interpretat. Sandra Pat Colbert, interpreta personajului Dora Mae din cunoscutul serialul de televiziune, a fost iubită de sute de mii de români pentru talentul și prezența sa pe micile ecrane.

În ultimii ani, actrița a trecut prin mai multe probleme de sănătate, inclusiv trei accidente vasculare cerebrale, care au afectat starea sa generală de sănătate. Deși cauza exactă a decesului nu a fost dezvăluită, se știe că Sandra Pat Colbert a încetat din viață în locuința sa din Compton, California, Statele Unite ale Americii, în data de 23 iunie 2024.

În perioada următoare, va fi organizată ceremonia de înmormântare pentru a o conduce pe ultimul drum pe regretata vedetă, marcând astfel sfârșitul unei vieți dedicate artei și entertainment-ului.

„Știm doar că trebuie să fie rezultatul diferitelor accidente vasculare cerebrale”, a declarat sora regretatei actrițe, Tami Colbert, pentru publicația Hollywood Reporter, relatează latimes.com. „Era pur și simplu bună. Era bună la tot ceea ce a început să facă. Își propunea să ajungă acolo și să facă totul bine”, a mai spus sora actriței Pat Colbert, mai arată sursa citată anterior.

Înmormântarea celebrei actrițe este programată să aibă loc la Los Angeles pe data de 20 iulie. Sandra Pat Colbert a avut o carieră remarcabilă care s-a întins pe mai multe decenii, debutând în lumea filmului la sfârșitul anilor ’70. Cunoscută pentru rolul său memorabil din serialul Dallas, a captivat publicul cu talentul său deosebit și prezența sa carismatică pe micile ecrane.

Ultima apariție publică a fost înregistrată în anul 2015, marcând astfel o carieră bogată și diversificată în industria entertainment-ului. În urma unei perioade de sănătate fragilă și a unor probleme de sănătate, Sandra Pat Colbert s-a stins din viață la vârsta de 77 de ani, lăsând în urmă amintiri și moștenirea sa artistică pentru fanii din întreaga lume.

Cine a fost Pat Colbert

Sandra Patricia Colbert, cunoscută sub numele de scenă Pat Colbert, s-a născut la 16 ianuarie 1947 în Los Angeles și a trăit în mare parte a vieții sale în Compton. Tatăl ei, LeRoy, lucra în construcții, în timp ce mama ei, Eula, activa în centre de plasament.

Încă din copilărie, Pat Colbert a manifestat interes pentru modă și modelling. Inspirată de mama sa, a început să lucreze alături de sora ei și să își valorifice conexiunile din Hollywood pentru a organiza proiecții de filme, inclusiv la teatrele din Westwood, pentru comunitatea locală.

Cariera sa în actorie a fost punctată de numeroase roluri memorabile. Este cunoscută în special pentru cele 67 de episoade în care a interpretat diverse personaje în serialul Dallas. A intrat în distribuție în 1983, după apariții în seriale precum Eischied și Flamingo Road. A rămas în serial până la sfârșitul producției sale în 1991.

Pat Colbert a apărut și în spin-off-ul serialului Dallas, numit West Coast, fiind singurul personaj afro-american recurent al serialului și transformând un rol minor într-unul memorabil. După perioada sa în care a jucat rolul Dora Mae, a mai apărut în serialele Sisters și True Colors.

În plus față de televiziune, Colbert a avut și apariții în filme. Printre acestea se numără Leonard Part 6, în care a interpretat rolul soției lui Bill Cosby. A mai fost distribuită în filme precum S.O.B., Hysterical, Thom & Dusty Go to Mexico: The Lost Treasure și If Not for His Grace.

Sandra Pat Colbert a fost o prezență remarcabilă în industria divertismentului și va fi amintită pentru talentul său distinct și contribuția sa la cinematografie și televiziune.