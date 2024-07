Doliu în lumea filmului! Jon Landau, producătorul premiat cu Oscar pentru filmele „Titanic” și „Avatar”, cunoscut pentru contribuția sa esențială la realizarea viziunilor regizorului James Cameron, a murit la vârsta de 63 de ani.

Decesul acestuia a fost anunțat sâmbătă, pe 6 iulie, de către Alan Bergman, co-președinte al Disney Entertainment. În comunicat, nu precizează însă și cauza morții.

Jon Landau a intrat în istorie în 1997 cu „Titanic”, devenind primul film care a atins încasări de 1 miliard de dolari la box office-ul mondial. A depășit acest record de două ori, cu „Avatar” în 2009 și cu continuarea sa, „Avatar: Calea Apei”, în 2022.

Landau și-a început cariera în anii ’80, ca manager de producție. A avansat treptat, devenind producătorul lui Cameron pentru epicul și costisitorul film despre celebrul „Titanic”. Parteneriatul dintre Landau și Cameron a rezultat în 14 nominalizări la Oscar și 11 victorii, inclusiv pentru cel mai bun film, notează The Guardian.

Atunci când a primit premiul, alături de James Cameron, acesta a spus:

Parteneriatul lor a continuat, iar Landau a devenit director executiv la compania Lightstorm Entertainment a lui Cameron. În 2009, cei doi au lansat „Avatar”, o epopee SF realizată și prezentată în cinematografe cu ajutorul tehnologiei 3D revoluționare, care a depășit succesul de box-office al filmului „Titanic„. „Avatar” rămâne filmul cu cele mai mari încasări din toate timpurile.

Continuarea sa, „Avatar: The Way of Water”, se află pe locul al treilea în această listă.

“The Avatar family grieves the loss of our friend and leader, Jon Landau. His zany humor, personal magnetism, great generosity of spirit and fierce will have held the center of our Avatar universe for almost two decades. His legacy is not just the films he produced, but the… pic.twitter.com/fsR77qHoO2

— Avatar (@officialavatar) July 7, 2024