Dan Tomescu, actorul renumit pentru spectacolele sale travesti, a pierdut lupta împotriva unei boli nemiloase. Înmormântarea sa a avut loc la cimitirul Sfânta Vineri.

La vârsta de 65 de ani, Dan Tomescu s-a stins din viață, după o lungă bătălie cu cancerul. Cunoscut pentru prestațiile sale în spectacolele travesti, acesta a trăit ultimii ani în sărăcie.

Românii îl ştiau din seriale cum ar fi „La Bloc”, „Băieții Răi”, „Clanul” sau „Vlad”. A jucat şi în filmele „Queen Marie of Romania” din 2019 sau „Not Guilty”, în 2017.

Actorul Dan Tomescu a fost condus pe ultimul drum luni, 18 martie 2024, la cimitirul Sfânta Vineri. De-a lungul carierei sale, actorul a fost prezent în reclame, filme și seriale celebre.

Celebrul actor a colaborat cu mari personalități ale teatrului românesc. Tragedia a fost cu atât mai mare că, în ciuda realizărilor sale artistice, a sfârșit într-o situație de lipsuri materiale.

Acum mulți ani, Dan Tomescu a trecut printr-o serie de dificultăți. După moartea mamei sale, viața actorului a devenit un coșmar. A rămas fără casă și fără loc de muncă.

El a povestit, la un moment dat, că a fost evacuat din casa sa și că a fost surprins de mascați. Ajutorul a venit din partea unei prietene. Aceasta i-a oferit un apartament unde să stea timp de o lună. Tomescu a mers la asistența socială și le-a spus că nu am niciun serviciu, nici o casă.

Timp de aproape toată viața sa, a locuit într-un apartament cu cinci camere. Tomescu și a avut parte de lucruri deosebite pe masă. Cu toate acestea, în 2014, s-a trezit într-un spațiu plin de igrasie, unde supraviețuia cu mila oamenilor.

El a povestit cum a ajuns să locuiască într-un demisol. Unul dintre locatarii acestei case i-a oferit șansa să locuiască acolo. Ca liber profesionist, Dan Tomescu a relatat că, la 56 de ani, singurul venit este acela de la CREDIDAM, pentru drepturile de autor obținute din filmele în care a jucat.

Tomescu a dezvăluit că a cerut ajutorul mai multor personalități publice pentru a obține un loc de muncă. Mulți, s-a plâns el, i-au întors spatele. Acesta a relatat că a avut CV-ul pregătit și chiar a aplicat la o companie de cablu.

„Florin Piersic mi-a zis la un moment dat … sigur, că mă știe, pentru că eu am debutat la Teatrul Național, unde am fost regizor de culise, figurație. Am apelat și la Loredana Groza, pe care o știu de 20 de ani. Mi-a cunoscut familia. Mi-a zis că nu mă poate ajuta. Mi-a zis ca nici pe fratele ei nu-l ajută.

Luminița Anghel mi-a zis că este supărată și are probleme, și nu am mai insistat. Nimeni nu are nicio obligație față de mine. Categoric!”, mărturisea Dan Tomescu după moartea mamei sale, în 2014.