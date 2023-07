Doliu în Belarus! Ales Puşkin (pictor nonconformist, artist de teatru, interpret, curator de artă și prizonier politic, fost membru al Uniunii Artiștilor din Belarus) s-a stins din viață. Acesta a decedat marți, 11 iulie 2023, la doar 57 de ani.

Soția sa, Ianina, este cea care a făcut nefericitul anunț. Potrivit ei, regretatul artist a murit din cauza relelor tratamente din spatele gratiilor.

„Ales a decedat azi la terapie intensivă în circumstanţe deloc clare”, a declarat, marți, Ianina, potrivit agenției de presă AFP.

Conform sursei citate anterior, Ales Puşkin a fost condamnat în martie 2022 la cinci ani de închisoare pentru profanarea de simboluri ale statului şi incitare la ură.

„Belarus a pierdut unul dintre cei mai talentați și neînfricați fii ai săi. Ales Pușkin a fost întruchiparea spiritului indomabil al poporului belarus. A murit ca prizonier politic al regimului și responsabilitatea îi revine temnicerului său, Lukașenko și acoliții săi.

Ales și-a folosit arta pentru a lupta pentru libertate și pentru a construi un nou Belarus fără tiranie. A visat la un Belarus liber și democratic. Acum trebuie să continuăm munca sa și să facem ca visul său să devină realitate.

Dictatorii se tem de artiști. De ce? Pentru că aceștia au puterea de a exprima gânduri și idei care contestă minciunile regimului. Ei țin o oglindă către lume, o oglindă în care tiranii se tem să se uite. Sper că această tragedie va fi un semnal de alarmă pentru lume.

Câți oameni trebuie să mai moară în spatele gratiilor? Solicit o reacție internațională puternică la această moarte și la tratamentul inuman aplicat în continuare prizonierilor politici.

Astăzi, gândurile mele se îndreaptă către rudele și prietenii lui Ales. Pierderea lor este, de asemenea, pierderea noastră – aceasta este o adevărată tragedie pentru fiecare belarus. Amintirea lui Ales și a artei sale va rămâne cu noi pentru totdeauna”, a scris, marți, Svetlana Tihanovskaia, lidera opoziției politice din Belarus, aflată în exil în străinătate, pe contul ei de Twitter.

Belarus has lost one of its most talented & fearless sons. Ales Pushkin was the embodiment of the indomitable spirit of the Belarusian people. He died as a political prisoner of the regime & the responsibility lies with his jailor, Lukashenka & his cronies.

Ales used his art to… pic.twitter.com/lIRaQ0taI4

— Sviatlana Tsikhanouskaya (@Tsihanouskaya) July 11, 2023