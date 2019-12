​Jucătoarea Patricia Ţig, locul 114 WTA, a vorbit pentru prima oară despre revenirea în tenis şi despre relaţia ei cu Răzvan Sabău, cel care îi este antrenor şi alături de care are o fetiţă, potrivit hotnews.ro.

„Viaţa mea de mamă este cea mai bună pe care mi-am dorit-o vreodată. Este ceva de nedescris. Sofia abia a făcut primii paşi şi pot vedea cum zboară timpul, iar asta mă sperie cel mai mult. Este ceva ce mi-am dorit de mult timp şi s-a întâmplat în sfârşit. Viaţa mea cu Sofia şi Răzvan îmi oferă pace şi fericire. Pot să spun că mintea mea, mentalitatea se schimbă. Cum am spus, simt că am crescut mult ca persoană în perioada petrecută în afara terenului şi sunt foarte mândră de asta.

Loviturile mi s-au îmbunătăţit datorită minţii. Acum mă simt foarte confortabil jucând pe orice parte, cu dreapta sau cu reverul, dar bineînţeles că mai sunt multe lucruri pe care trebuie să le îmbunătăţesc ca să devin din ce în ce mai bună. Mă simt mult mai bine pe teren, mă bucur mai mult. Sunt mult mai modestă şi, din nou, sunt foarte mândră de asta. Anul 2019 a fost de departe cel mai bun, în care am învăţat multe. Pot numai să spun că aşteptăm 2020 cu braţele deschise, încercând să facem tot ce e mai bun, mereu”, a declarat jucătoarea potrivit site-ului oficial WTA

A întrerupt doi ani de carieră

Ţig a fost nevoită să-şi întrerupă aproape doi ani cariera , din septembrie 2018, din cauza unor accidentări la spate.

„Încerc să ţin problemele la spate sub control cât pot, dar timpul petrecut în afara terenului a fost ceva de care m-am bucurat foarte mult. Când privesc înapoi, văd că am crescut foarte mult ca persoană şi ca jucătoare. A fost o perioadă specială din viaţa mea atunci, dar din nefericire nu am ştiut cum să o apreciez cu adevărat. Dacă aş fi din nou în aceeaşi poziţie, cu sguranţă aş fi tratat diferit acele situaţii”, a explicat jucătoarea.

În decembrie anul trecut, aceasta a născut o fetiţă, iar în aprilie s-a întors pe terenurile de tenis, la Cancun.

„Suntem cei mai mândri şi cei mai binecuvântaţi părinţi, cu cel mai incredibil copil, Sofia. Am vorbit mereu de revenirea mea în tenis şi am muncit din greu pentru asta. Aşa cum spun întotdeauna, munca grea aduce rezultate. Am decis că era cel mai bun lucru pentru mine ca să revin în formă şi pot să spun că a fost greu la început (n.r. – la turneele din Mexic). Ne-am antrenat, apoi am jucat meciuri şi am încercat să devin mai bună zi de zi şi asta s-a întâmplat”, a spus ea.

Ţig a urcat constant în clasamentul WTA

„Nu am avut niciun obiectiv pentru restul anului după Mexic, doar să mă bucur de ceea ce fac în fiecare zi, dar Răzvan era de altă părere. Întotdeauna mi-a spus că o să revenim în Top 100 până la finalul anului, dar nu l-am crezut. El a fost întotdeauna cel care mi-a fost alături când lucrurile au mers rău sau când am fost accidentată şi mereu a crezul în mine – ceea ce este o treabă grea, crede-mă – dar a avut dreptate. Aproape am reuşit să revenim şi suntem mândri. De asemenea, părinţii mei mi-au fost alături. Nu le păsa dacă o să mai joc sau nu, voiau numai să mă vadă fericită”, a afirmat Ţig.

Se pare că turneul care a propulsat-o cel mai mult pe Ţig în acest an a fost cel de la Bucureşti, la care a ajuns în finală, jucând în calificări. Ea a pierdut în ultimul act, în faţa rusoaicei Elena Rybakina, scor 2-6, 0-6.

„Sunt foarte mândră de ceea ce am făcut acolo şi nu mă aşteptam. Cred că aşa este când apar cele mai bune rezultate. Am avut două săptămâni grele deoarece a trebuit să joc precalificări pentru a obţine un wild card pentru calificări, iar restul îl ştiţi. A fost ceva foarte special. Am fost super-fericită deoarece am putut să le spun oamenilor că am revenit. Nimeni nu a crezut că pot juca din nou după ce am născut, aşa că a fost ceva de genul <Bună, din nou!> Şi atmosfera a fost incredibilă. Toată lumea care mă încuraja, a fost un sentiment uimitor. <Vă mulţumesc, abia aştept să revin!>”, a adăugat ea.

Jucătoarea română a fost cel mai bine clasată în aprilie 2017, pe locul 83, şi a câştigat aproape 700.000 de dolari din tenis.

