Vestea momentului despre pensii a fost dată de către Marcel Ciolacu. Liderul PSD a vorbit despre supra-impozitarea pensiilor speciale, susținând că este „o discuție în continuare”. Șeful social-democraților a arătat că, până acum, nu s-a găsit forma cea mai bună.

Liderul PSD a susținut că, în cazul acestui tip de pensie, s-ar impune şi o impozitare de 99%.

„Este (supraimpozitarea pensiilor speciale – n.r.) o discuţie în continuare. Nu am găsit forma cea mai bună. Eu, din punctul meu de vedere, cred că nu poţi să ai o pensie mai mare când ai ieşit la pensie sau venituri mai mari când ai ieşit la pensie decât când ai fost activ. La acea diferenţă, din punctul meu de vedere, cred că s-ar impune şi o impozitare de 99%”, a comentat Marcel Ciolacu.

Marcel Ciolacu, răspuns categoric privind supraimpozitarea pensiilor speciale

În opinia sa, nu există o explicație logică ca atunci când o persoană lucrează să aibă o anumită sumă de bani, iar când iese la pensie să aibă o sumă mult mai mare de bani.

„Este lipsit de orice logică economică că în timpul activităţii am nişte venituri şi când ies la pensie am venituri mai mari decât am avut în timpul activităţii”, a declarat Ciolacu.

El a răspuns, astfel, unei întrebări referitoare la supra-impozitarea pensiilor speciale. Liderul PSD a comentat și motivarea CCR la decizia privind neconstituționalitatea eliminării pensiilor parlamentarilor.

„Aici încercăm să venim cu soluţii. Motivarea este în primul rând pentru trecut, să vedem pentru viitor care va fi abordarea.

Parlamentarii, de acum încolo, cu excepţia lui Marcel Ciolacu, care nu are pensie specială, vom vedea ce abordare există în urma motivării şi deciziei Curţii Constituţionale, pe care nu vreau să o comentez.

Aţi citit motivarea şi aţi văzut abordarea din motivare. Cu alte cuvinte, vom veni respectând motivarea. E normal să avem o abordare comună în coaliţie pe acest subiect”, a conchis Marcel Ciolacu.

Anunț important privind majorarea pensiilor românilor

Pe de altă parte, în urmă cu două zile, ministrul Muncii și Solidarității Sociale, Marius Budăi, a vorbit duminică, în cadrul unei emisiuni TV, despre majorarea pensiilor românilor și despre supraimpozitarea veniturilor bugetarilor care depășesc indemnizația președintelui Klaus Iohannis.

El a spus că susține ferm că România are nevoie urgentă de o majorare a pensiilor, motiv pentru care autoritățile române caută acum soluții eficiente pentru o nouă majorare a pensiilor.

„Cu siguranță că avem nevoie de această majorare, am avut o majorare la început de an, am avut aceste pachete sociale succesive și lucrăm acum să căutăm soluții pentru încă o majorare, poate în acest an, dar este o decizie extrem de serioasă. Nu aș vrea să dau o speranță seniorilor acestei țări pe care ulterior să nu o putem îndeplini și să dezamăgim”, a declarat duminică Marius Budăi.