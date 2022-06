Ministrul Muncii și Solidarității Sociale, Marius Budăi, susține ferm că România are nevoie urgentă de o majorare a pensiilor, motiv pentru care autoritățile române caută acum soluții eficiente pentru o nouă majorare a pensiilor.

„Este o perioadă foarte grea și chiar și fără această perioadă am spus tot timpul că pensile în România sunt mici, de aceea nu am înțeles niciodată de ce această încorsetare în PNNR, într-un procent anume din PIB.

Cu siguranță că avem nevoie de această majorare, am avut o majorare la început de an, am avut aceste pachete sociale succesive și lucrăm acum să căutăm soluții pentru încă o majorare, poate în acest an, dar este o decizie extrem de serioasă. Nu aș vrea să dau o speranță seniorilor acestei țări pe care ulterior să nu o putem îndeplini și să dezamăgim”, a declarat duminică Marius Budăi.

Ministrul Muncii, despre supraimpozitarea veniturilor bugetarilor

Spre final, acesta a spus cu cât ar putea crește impozitul asupra veniturilor bugetarilor care depășesc indemnizația președintelui Klaus Iohannis.

„Nu avem acum o creștere a impozitelor, totul a plecat în primă discuție de la o simulare și la asta se lucrează în acest moment. Mie îmi place când cei care acum sunt în opoziție au idei și când au fost la putere nu au făcut nimic.

Noi implementăm ceea ce am spus în programul de guvernare pentru că avem nevoie de o susținere echilibrată categoriilor vulnerabile, dar și a mediului de afaceri pentru că, în primul rând, trebuie să sprijinim mediul de afaceri într-o situație atât de grea precum cea de acum, să-și apere locurile de muncă, pentru că eu sunt adeptul ideii că cea mai bună protecție socială este un loc de muncă”, a complet ministrul Muncii și Solidarității Sociale, invitat într-o emisiune TV de pe Realitatea PLUS.

Referitor la majorarea pensiilor, amintim faptul că Jan Kees Martijn, șeful misiunii Fondului Monetar Internaţional (FMI), a declarat sâmbătă că Guvernul României ar avea suficienți bani în bugetul din acest an pentru a majora pensiile românilor.

Șeful FMI spune clar că majorarea pensiilor poate avea loc în România

În prezent, Jan Kees Martijn, șeful misiunii Fondului Monetar Internaţional (FMI), avertizează guvernanții români că sistemul de pensii din țara noastră trebuie reformat urgent, subliniind că trebuie stabilit rapid și un plan de creștere al pensiilor pentru următorii ani.

„Guvernul are de făcut o alegere dificilă pentru fiecare dintre aceste cheltuieli pentru că nivelul deficitului este prea mare şi trebuie redus. Asta nu înseamnă că Guvernul nu are loc. Este ceva loc pentru persoanele care au cea mai mare nevoie, dar Guvernul trebuie să fie foarte atent şi să țintească foarte atent anumite grupuri.

Este o alegere şi trebuie să vadă întreaga gamă de oameni care sunt impactări de inflația mare şi să țintească cheltuielile cu atenție către grupurile care au cea mai mare nevoie”, a declarat sâmbătă Jan Kees Martijn, într-o emisiune TV.

FMI recomandă introducerea impozitului progresiv pe salarii

Acesta a explicat că o soluție utilă ar fi ca impozitul progresiv să fie aplicat începând cu noul an, numai dacă statul român ar elimina treptat din facilitățile fiscale pentru sectoare de IT, cercetare sau construcții, care acum sunt scutite de impozit pe venit sau contribuții la sănătate şi pensii.

„La impozitul progresiv aduni toate veniturile pe care o persoana sau o gospodările le are, dacă acel venit este relativ mare atunci va fi impozitat mai mult peste un anumit nivelul superior al acestor veniturilor.

Poate fi în diferite feluri: dacă ne uităm în lume la ţări care au deja impozit progresiv. Este foarte comun şi puteţi să vedeţi diferite forme, dar este posibil să ai un impozit mai mare doar pe veniturile mai mari.

Asta înseamnă că doar oamenii care au veniturile mult peste medie sunt afectate, în timp ce majoritatea oamenilor ar avea același impozit unic”, a precizat Jan Kees Martijn într-un interviu acordat Antena 3.