Vești bune pentru milioane de români anunțată chiar de ministrul Muncii, Marius Budăi.

Membrul Guvernului a transmis, marţi, într-o postare pe Facebook, că salută acordul instituţiilor europene în ceea ce priveşte Directiva privind salariul minim la nivelul Uniunii Europene. El precizează că România susţine această directivă pentru că şi cetăţenii români sunt cetăţeni europeni şi trebuie plătiţi ca atare.

”Salut acordul instituţiilor europene în ceea ce priveşte Directiva privind salariul minim la nivelul Uniunii Europene! România susţine această directivă pentru că şi cetăţenii români sunt cetăţeni europeni şi trebuie plătiţi ca atare! Acordul a fost obţinut chiar de Ziua Mondială a Salariului Minim pe Economie!”, a anunțat Marius Budăi.

Astfel, conform unui anunţ al socialiştilor europeni, luni noaptea, Parlamentul European şi preşedinţia franceză a UE au încheiat, la Strasbourg, un acord politic privind Directiva privind salariul minim adecvat. Acordul se bazează pe doi piloni. Primul pilon stabileşte standarde de decenţă pentru salariile minime legale la nivel naţional.

„Câștigând un salariu minim legal, lucrătorii trebuie să poată duce o viață decentă. Standardul de decență este stabilit în funcție de puterea de cumpărare, ținând cont de costul vieții, de rata generală de creștere și de structura salarială relativă din țara respectivă a UE.

Cel de-al doilea pilon al acordului vizează responsabilizarea lucrătorilor și a sindicatelor în timpul negocierilor colective. Mai mulți lucrători trebuie să beneficieze de protecția unui contract colectiv de muncă. În cazul în care rata de acoperire a negocierilor colective este sub 80% într-un stat membru, este necesar un plan național de acțiune pentru a crește progresiv numărul de lucrători protejați.

În plus, țările UE vor fi obligate să acționeze, inclusiv preventiv, în cazul în care lucrătorii sau reprezentanții sindicatelor sunt discriminați, presați sau amenințați de un angajator”, se arată în documentul respectiv.

De asemenea, și președintele Klaus Iohannis a venit cu o serie de precizări în această situație.

„În primul rând, este important să vedem cum am ajuns așa dintr-o dată în această criză economică și atunci găsim totuși destul de repede explicația. Este vorba despre războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei. Acum se scumpesc alimentele și întreagă economie globală a intrat într-o faza complicată din cauza acestui război.

În plan național este nevoie de măsuri de corectare. Este foarte bine că în România avem un guvern în coaliție care se sprijină pe o majoritate solidă în Parlament și astfel poate să vină sunt măsuri care se discuta tot timpul, măsuri care se pun în practică pe rând. Oamenii așteaptă soluții imediat, dar bugetul nu poate fi întins oricât. Este nevoie de înțelepciune și multă răbdare.

Venitul minim trebuie să asigure un trăi decent minimal. Trebuie să ținem cont și de diferențele de dezvoltare dintre țări. Una este venitul minim care asigură un trăi decent într-un nivel foarte înalt și altul este într-o țară că a noastră. Nu putem avea aceeași suma să avem același efect.

Pentru asta este nevoie iarăși de un guvern hotărât cu o majoritate solidă care vine cu investiții, cu abordări pe termen mai lung, cu un PNRR bine pus la punct și aceste lucruri vor duce într-un final la dezvoltarea nivelului general.

În primul rând este sigur nevoie să se termine războiul dus de Rusia împotriva Ucrainei, dar pe de altă parte este nevoie de măsuri de redresare și în plan național și în plan european”, a explicat și președintele Klaus Iohannis.

De asemenea, PSD a venit cu detalii suplimentare privind această măsură.

În prezent, 18 țări UE nu îndeplinesc aceste criterii. Această nouă lege a UE va crește salariile a milioane de europeni. Acest rezultat este un succes pentru familia social-democrată europeană, Socialists and Democrats Group in the European Parliament, Partidul Social Democrat, PES activists Romania, PES activists Diaspora și toți actorii naționali implicați din toate țările”, a transmis PSD într-o informare oficială.