Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a apreciat că suspendarea lui Ionel Arsene din funcția de președinte PSD Neamț pe perioada anchetei privire la prăbușirea podului de la Luțca „ar detensiona” situația.

„Nu ştiu cui să-i cer mai repede explicaţii: constructorului, preşedintelui Consiliului Judeţean, ISC-ului, Ministerului Dezvoltării. Părerea mea este că ancheta trebuie să se desfăşoare rapid.

Am înţeles că există o solicitare – am vorbit cu domnul Sorin Grindeanu – şi la nivelul CNAIR-ului de a se face o expertiză rapidă. Am văzut implicarea prim-ministrului, care a şi propus acolo un proiect al Armatei, ca cetăţenii să nu aibă de suferit”, a spus Marcel Ciolacu.

Marcel Ciolacu despre cine are implicarea mai multă cu adevărat în dezastrul de la Luțca

El a susținut că din punct de vedere politic, a vorbit cu Ionel Arsene și că nu ştie cine are implicarea mai multă cu adevărat.

„Consiliul Judeţean este beneficiar, dar nu cel care urmăreşte fazele nici de proiectare, nici de expertiză. Şi eu cred că domnul Arsene are maturitatea politică – eu ştiu că este un bun coleg – şi în perioada anchetei cred că o suspendare a dânsului din funcţia de preşedinte a PSD-ului de la Neamţ ar detensiona acest moment, până când vin rezultatele anchetei”, a precizat liderul PSD.

Acesta a susținut că a avut discuţii cu președinte PSD Neamț deoarece este colegul său şi este normal să aibă aceste discuţii.

„Ca toţi românii, sunt îngrijorat de ce se întâmplă. Am înţeles că la nivelul Ministerului Transporturilor există obligativitatea de a fi controlate aceste poduri, care sunt în subordinea Ministerului Transporturilor, din 6 în 6 luni să fi verificate – informaţie pe care mi-a dat-o domnul ministru al Transporturilor. Trebuie să vedem ce este executat la Dezvoltare”, a precizat acesta.

Podul de la Luţca s-a prăbușit săptămâna trecută

Podul peste râul Siret de la Luţca, din judeţul Neamţ, s-a prăbuşit săptămâna trecută, în timp ce pe el treceau un autocamion cu nisip şi o autoutilitară. O persoană a fost rănită.

Inaugurarea lui a avut loc pe data de 13 noiembrie 2021, cu câteva luni mai devreme decât era prevăzut în proiect. Lucrările de reparaţii capitale debutaseră în primăvara anului 2020, deoarece nu fuse modernizat niciodată de când a fost construit şi nu mai prezenta siguranţă în exploatare.

Podul a fost proiectat în anul 1970 şi a fost dat în exploatare în anul 1973. Trebuie menționat că este unul dintre cele mai mari construcţii de acest gen din poduri din ţară, având o lungime de 216 metri, făcând legătura între comunele din zona de vest a judeţului, Sagna, Doljeşti, Stăniţa, Bâra şi Boghicea.