1 din 4 angajați români au fost la limita burnout-ului în 2025

Indexul stării de bine a angajaților români indică pentru 2025 un scor de 70,3 puncte din 100, ceea ce reflectă un nivel moderat de siguranță, dar și o vulnerabilitate ridicată în fața șocurilor organizaționale, precum schimbările de leadership, presiunile operaționale sau instabilitatea economică. Astfel, România se încadrează în zona de „siguranță moderată”.

În 2025, bărbații au raportat un nivel mai ridicat de satisfacție profesională, 72,1% dintre ei indicând o stare bună sau foarte bună, cu cele mai pozitive rezultate în rândul tinerilor cu vârste între 18 și 29 de ani. Cele mai satisfăcătoare domenii de activitate au fost comerțul și vânzările (76,4%), serviciile bancare și sănătatea (73,8% fiecare), precum și sectorul ONG (66,6%). La celălalt pol, angajații din IT&C și din administrația publică au înregistrat cele mai scăzute niveluri de satisfacție.

Raportul subliniază că starea de bine nu este percepută ca un simplu beneficiu, ci ca rezultatul modului în care organizațiile sunt structurate și conduse. Diferențele de wellbeing nu sunt întâmplătoare sau strict individuale, ci sunt influențate de factori precum poziția ierarhică, vechimea, domeniul de activitate și regulile formale sau informale ale companiei. De asemenea, pe măsură ce crește vechimea în organizație, nivelul de bine tinde să scadă de la „excelent” la „bine”, fiind însoțit de tensiuni persistente, dar gestionabile. Organizațiile reușesc să transforme entuziasmul inițial în stabilitate, însă nu întotdeauna reușesc să mențină pe termen lung energia și sentimentul de sens al angajaților.

„Datele ne-au arătat că în 2025 nu a fost vorba despre o Românie epuizată, ci despre o Românie care funcționează cu un cost emoțional mare. Majoritatea angajaților își fac treaba, dar sistemele organizaționale îi forțează să compenseze prin efort personal ceea ce lipsește din designul muncii: claritate, echitate, autonomie și relații sănătoase cu managementul. În 2026 provocarea reală pentru companii nu mai este retenția, ci menținerea vitalității oamenilor pe măsură ce cresc în roluri și responsabilitate. Un angajat care rămâne, dar își pierde energia, nu mai creează valoare”, explică Mihai Stănescu, fondatorul RoCoach, prima companie de coaching din România și dezvoltator al Organizational Transition Quotient (ORQ).

Potrivit Indexului stării de bine a angajaților români, principalele surse de epuizare în 2025 au fost volumul mare de muncă (23,3%), presiunea constantă a termenelor limită (19,6%), lipsa echilibrului între viața personală și cea profesională (16,4%) și absența feedbackului (9,1%). Totodată, în aproape toate segmentele analizate, șeful direct s-a dovedit un factor esențial pentru starea de bine a angajaților, fiind menționat de 19,3% dintre respondenți.

“Dincolo de cifre, indexul arată cum este trăită munca în România în 2025: ca un sistem de presiuni, adaptări și compromisuri pe care oamenii îl gestionează zi de zi cu un efort mult mai mare decât se vede la suprafață. Indexul Stării de bine a angajaților români măsoară calitatea reală a relației dintre angajat și organizația în care lucrează – cât de corecte sunt regulile, cât de clare sunt așteptările, câtă autonomie există și cât de mult sprijin primesc oamenii atunci când lucrurile devin dificile. Vedem foarte clar un proces de uzură organizațională. Oamenii nu vorbesc despre beneficii, ci despre corectitudine, despre respect, despre șefi care ascultă și despre libertatea de a-și organiza munca fără micro-management. Limbajul este adesea emoțional și uneori dur, ceea ce ne arată că aceste teme sunt trăite ca probleme morale, nu doar ca disfuncții procedurale. Când angajații spun „să nu se mai aranjeze concursurile” sau „șefii să ne trateze ca oameni”, ei vorbesc despre nevoia fundamentală de echitate și demnitate în muncă”, spune Marian Marcu, Managing Partner Novel Research.

Indexul Employee Wellbeing 2025, dezvoltat de RoCoach și Novel Research, evaluează calitatea reală a experienței de muncă a angajaților români în 2025. Măsurarea se bazează pe cinci dimensiuni esențiale ale vieții organizaționale: claritate, autonomie, recunoaștere, echitate și relații umane.

Fiecare dimensiune este standardizată pe o scară de 0-100, iar scorul final reflectă starea generală de bine la locul de muncă. Indexul beneficiază de o validare psihometrică robustă (Cronbach Alpha = 0,891), demonstrând că cele cinci dimensiuni constituie un construct unitar de wellbeing organizațional.

Datele au fost colectate între noiembrie și decembrie 2025, prin metoda CAWI (Computer Assisted Web Interviews), pe un eșantion de 1.000 de angajați din mediul urban.