Uzina Ford din Craiova a împlinit 10 ani. Așteptări mari pentru 2018

Pe 21 martie 2008, grupul Ford Motor Company a semnat contractul de achiziţie a pachetului majoritar de acţiuni pentru preluarea uzinei de la Craiova şi a demarat o investitie iniţială de peste 675 de milioane de euro prin care această unitate de producţie urma să se transforme într-o fabrică de înaltă ţinută tehnologică la nivel european. Zece ani mai târziu, investiţia Ford de la Craiova a depăşit 1.2 miliarde de euro, fabrica din Bănie devenind una dintre cele mai avansate unităţi de producţie din punct de vedere tehnologic la nivel mondial.

Producţia de vehicule a demarat în septembrie 2009, cu utilitara uşoară Transit Connect. În 2012, Ford a dat startul producţiei premiatului motor 1.0 EcoBoost care continuă cu succes si astăzi la Craiova, dar şi a inovatorului Ford B-MAX produs aici până în luna septembrie aanului trecut. O lună mai târziu, uzina de la Craiova lansa un nou proiect devenind astfel unitatea de producţie pentru noul Ford EcoSport livrat exclusiv din România către întreaga piaţă europeană.

Pentru realizarea cerinţelor producţiei şi a nivelului cererii pentru noul EcoSport, Ford a angajat in 2017 la Craiova 1.800 de persoane, totalizand astăzi 4.492 de angajaţi. În 2008, la momentul preluarii uzinei, numărul angajaţilor era de 3.589.

„A fost nevoie nu numai de multă muncă, dar si de implicare din partea echipei Ford Craiova şi sunt foarte fericit că astăzi putem să fim martori la acest moment istoric - 10 ani de existentă Ford la Craiova. În acest deceniu nu am produs doar motoare şi maşini excelente, ci am crescut masiv numărul angajaţilor şi aproape am dublat investiţia noastră în România", a declarat John Oldham, directorul uzinei Ford Craiova şi presedinte Ford Romania.

Odată cu lansarea noului EcoSport la fabrica din Craiova, Ford se asteaptă ca 2018 să fie cel mai bun din ultimii zece ani în ceea ce priveşte volumul de producţie.

„Fabrica Ford de la Craiova este o unitate de producţie de talie mondială care construieşte motoare şi vehicule de ultimă generaţie. Angajaţii nostri sunt cei care dau suflet acestei fabrici livrând pe piaţă produse de un înalt nivel tehnologic şi calitativ, prilej cu care aş dori să mulţumesc fiecăruia dintre aceştia pentru munca pe care o depun zi de zi şi pentru aportul direct la succesul fabricii", a încheiat John Oldham.

