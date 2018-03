MApN recrutează 6.400 de persoane. Un singur vecin ar putea învinge România în cazul unui război

'Memorandumul pentru cele aproape 6.400 de posturi pentru Ministerul Apărării Naţionale a fost aprobat în Guvern în urmă cu aproape două săptămâni. Suntem în faza în care în organizarea internă a Statului Major al Apărării, dar şi în Statele Majore ale categoriilor de forţe facem analiza distribuţiei acestor posturi şi întreaga procedură', a declarat Mihai Fifor, la Chişineu Criş.

Ministrul Apărării a subliniat că vestea bună este aceea că s-a reuşit modificarea unor ordine de ministru care îngrădeau accesul în cariera militară.

'Am încercat astfel să dăm o şansă celor care, de pildă, până acum nu puteau trece din corpul subofiţerilor în cel al ofiţerilor pentru că fie nu mai îndeplineau criterii de vârstă, şi atunci am mărit limita de vârstă până la care se poate merge, spre exemplu, la Academia Militară, iar pe de altă parte împreună cu Direcţia Medicală am modificat criteriile ce ţin de evaluarea medicală a celor care doresc să meargă mai departe în carieră. Mă refer aici în speţă la cei care au fost în teatre de operaţii, cei care au fost răniţi în teatre de operaţii şi desigur nu mai îndeplineau condiţiile de a merge mai departe. Asta pentru că statul român nu trebuie să îi pedepsească pe aceştia pentru că existau nişte ordine de ministru care la vremea respectivă corespundeau, dar acum nu mai corespund. Eu cred că trebuie să dăm o şansă celor care s-au sacrificat pentru această ţară, pentru a trece din corpul subofiţerilor în cel al ofiţerilor', a susţinut ministrul Fifor.

În continuare, acesta a precizat că un număr important de posturi vor fi alocate pentru medici şi pentru psihologi.

Conform unui raport al Global Fire Power, care face un top al forţei militare de care dispun statele cele mai dezvoltate, România are un singur vecin mai puternic, care ar învinge ţara noastră în cazul foarte puţin probabil al unui război direct. Clasamentul nu a luat în considerare alianţele militare, un element care schimbă radical situaţia. Pentru a stabili ordinea în topul ţărilor cu cele mai puternice forţe militare, Global Fire Power pune cap informaţii despre 106 de state care deţin forţe militare.

Cei care au întocmit analiza atrag atenţia că sunt luate în calcul numai capacităţile militare convenţionale ale forţelor armate analizate şi comparate. Clasamentul final e determinat şi de elemente privind resursele financiare si naturale ale ţărilor incluse în analiză. Pentru unele ţări s-au făcut estimări, dacă nu au existat statistici oficiale. România este pe locul 51 în lista celor 106 state introduse în analiză. Cel mai puternic vecin al României este Ucraina, ţară aflată pe locul 21 în topul GFP. Serbia este pe locul 60, Ungaria pe 61 şi Bulgaria pe poziţia 70. Primele locuri sunt ocupate evident de SUA, Rusia şi China.