Mark Beacom, BSOG: Avem cumpărător pentru gazele din Marea Neagră, dar ne pierdem răbdarea cu Legea Offshore

Mark Beacom, directorul BSOG spune, într-un interviu pentru Capital, că societatea pe care o conduce (subsidiară a gigantului american Carlyle Group) este pregătită să înceapă imediat toate operaţiunile din proiectul care ar urma să aducă gazele la ţărm, din 2020, are la dispoziţiei şi cei 400 de milioane de dolari necesari, dar nu are cadrul legislativ adecvat.

Referinţa directă este la Legea Offshore, care ar urma să reglementeze toate aspectele legate de exploatarea gazelor în Marea Neagră şi care trenează de luni de zile în Parlament, la Comisia de Industrii şi Servicii a Camererei Deputaţilor. Referitor la decizia deputaţilor de a amâna până la toamnă (după vacanţa parlamentară) acordarea avizelor pe această lege, care amână şi mai mult votul în plen, într-o luare de poziţie dură, Mark Becom, BSOG, afirmă că societatea pe care o conduce ar putea să nu mai primească vreodată votul de încredere al acţionarilor pentru proiectul din Marea Neagră.

Capital: Când estimaţi că veţi avea decizia finală de investiţie în exploatarea rezervelor de gaze pe care le aveţi concesionate în Marea Neagră ?

Mark Beacom: BSOG a lucrat timp de trei ani pentru obţinerea deciziei finale de a investi în proiectul Dezvoltare Gaze Naturale Midia, însă rămân o serie de blocaje cu privire la modul de parcurgere a procesului de avizare pentru obţinerea cu succes a autorizaţiilor necesare. Legea offshore oferea claritatea necesară asupra anumitor aspecte ale procesului de avizare şi era considerată esenţială de BSOG pentru obţinerea deciziei finale de investiţie. Din păcate, aceste întârzieri prelungite în adoptarea Legii offshore au un impact nefavorabil asupra tuturor celorlalte eforturi pe care le întreprindem în prezent şi care sunt activităţi importante pentru obţinerea deciziei finale de investiţie, respectiv procesul de sezon deschis administrat de Transgaz pentru conectarea la SNT, finanţarea proiectului, capacitatea de a încheia acordul de vânzare a gazelor extrase şi licitaţiile pentru echipamentele aferente fazei de construcţie a proiectului Dezvoltare Gaze Naturale Midia. BSOG a întreprins toate aceste eforturi presupunând o rezolvare în timp util a acestor aspecte critice. Cu astfel de întârzieri şi cu diminuarea încrederii în adoptarea Legii offshore, obţinerea vreodată a deciziei finale de investiţie devine o preocupare majoră.

Capital: La ce nivel se ridică investiţiile pentru a putea aduce gazele la ţărm?

Mark Beacom: Aşa cum spuneam, în privinţa proiectului Dezvoltare Gaze Naturale Midia situat la 120 de kilometri în largul mării, în ape cu adâncimea de 70 de metri, am realizat progrese semnificative. Am finalizat activităţile offshore necesare, respectiv forajul sondelor de evaluare, activităţile de cercetare a traseului conductei şi a platformei de producţie, activităţile onshore, inclusiv studii arheologice şi de cercetare a traseului conductei pe uscat, precum şi studiile de inginerie, inclusiv inginerie conceptuală, inginerie de bază şi proiectare. De asemenea, suntem în discuţii cu Transgaz pentru conectarea la SNT şi suntem aproape de a avea un acord cu un cumpărător pentru vânzarea gazelor. În acest moment nu putem dezvălui numele viitorului cumpărător al gazelor, însă suntem în măsură să confirmăm că este vorba despre o societate înregistrată în România, iar cantitatea de gaze livrată anual va fi de aproximativ un miliard de metri cubi. Suntem gata să implementăm proiectul, dar aşteptăm clarificări cu privire la modul de obţinere a tuturor avizelor necesare şi confirmarea stabilităţii regimului de taxe şi redevenţe. Obţinerea deciziei finale de investiţie ar genera o investiţie de 400 de milioane de dolari, mare parte cheltuită în România, şi am avea nevoie de doi ani pentru construirea platformei de producţie offshore, săparea sondelor de dezvoltare, instalarea conductelor offshore şi de uscat şi construirea terminalului de procesare a gazelor.

Capital: Care este situaţia la zi privind contractarea cantităţilor extrase şi ultimele modificări ale legislaţiei în acest sens?