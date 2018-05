Fintech-urile revoluţionează industria bancară

Fintech reprezintă inovaţia tehnologică a serviciilor şi produselor financiare care pot conduce la noi modele de afaceri, noi aplicaţii, procese şi produse cu efect material asociat furnizării de servicii financiare, aşa este definit teremenul într-un raport asupra stabilităţii financiare al BNR. Aceste companii concurează direct cu băncile şi alte instituţii în majoritatea domeniilor din sectorul financiar pentru a vinde servicii şi soluţii clienţilor. Fie că este vorba de un transfer de bani, transferuri peer-to-peer, monede electronice, monede virtuale, vânzare de valută, platforme digitale de schimb valutar, companiile fintech folosesc tehnologii ce furnizează soluţii cu costuri mult mai reduse. Cele mai cunoscute fintech-uri din lume sunt Transfer Wise, Revolut, PayKey, Suade, Meniga, DarkTrace şi Advice Robo.

Cel mai nou fintech care a intrat pe piaţa locală este Revolut. Compania avea deja 25.000 de clienţi înainte să deschidă biroul în ţara noastră şi vrea să ajungă la 500.000 de clienţi, fără să investească niciun ban în marketing şi publicitate. Revolut le permite utilizatorilor să deschidă un cont curent în aplicaţie în câteva minute, să efectueze transferuri domestice şi internaţionale gratuite, să deţină şi să schimbe 25 de monede în aplicaţie folosind cursul de schimb real (interbancar) şi să cheltuie bani în întreaga lume, în 130 de monede, fără taxe şi comisioane ascunse, folosind un card contactless Visa sau MasterCard. „Revolut are în acest moment peste 25.000 de utilizatori în România care au încredere în noi pentru a le gestiona banii. În 2017 aceştia au cheltuit trei milioane de dolari şi au economisit peste 150.000 dolari alegând Revolut în detrimentul băncilor tradiţionale. Am ajuns la aceste rezultate organic, fără investiţii în marketing. Suntem convinşi că putem depăşi 100.000 de utilizatori în România până la finalul anului cu susţinerea echipei locale. În timp ce băncile tradiţionale percep un comision de schimb valutar de până la 5%, clienţii noştri au posibilitatea să transfere şi să cheltuie bani oriunde în lume folosind cursul de schimb valutar real, cel interbancar. Fără taxe şi comisioane bancare ascunse. Suntem aici pentru a încheia monopolul băncilor mari care au profitat de clienţii lor prea mult timp, cu taxe şi comisioane ascunse şi tehnologie îndoielnică“, a spus Andrius Biceika, Head of Country Managers, Revolut. Una dintre aplicaţiile cele mai folosite de utilizatorii Revolut este cea de transfer valutar unde comisioanele sunt zero, în timp ce o bancă poate percepe comisioane şi de 5% din sumă.

Colaborare între bănci şi fintech-uri

În anul 2017, Banca Naţională a României a demarat un proces de monitorizare a principalelor evoluţii în domeniul fintech la nivelul sectorului bancar românesc. Majoritatea instituţiilor de credit din România sunt deja implicate în proiecte de tip fintech sau intenţionează să deruleze proiecte de acest gen într-un orizont de timp de maxim un an de zile. ING este una dintre băncile cele mai digitalizate din ţara noastră. Robert Anghel, director, Head of Daily Banking la ING România, consideră că fintech-urile aduc un plus în ceea ce priveşte experienţa utilizatorilor. „Start-upurile gen Revolut vin pe fondul în care băncile au un flux de venituri destul de important din tranzacţiile de schimb valutar şi targetează tipuri de clienţi care sunt chiar interesanţi ca profil, care călătoresc şi pentru care tranzacţiile de tip schimb valutar sunt importante. Perspectiva pe care o am faţă de Revolut este că vine cu nişte lucruri care cumva ne fac atenţi în zona experienţei pe care o pun către utilizator. Funcţionalitatea plată peer to peer înseamnă că poţi să îţi transferi banii într-o secundă. Noi am încercat să simplificăm. Avem de acum cinci ani fluxul de plată către prieteni în care poţi trimite către un număr de telefon nişte bani fără să ai IBAN-ul. Pentru a trece de flux trebuie să ai o semnătură cu un OTP (codul unic de autorizare - One Time Password), ei nu îl au. Când i-am întrebat pe utilizatori dacă ar vrea să simplifice fluxul în direcţia celor de la Revolut, utilizatorii au zis nu. Pe de altă parte când i-am întrebat dacă le place fluxul de la Revolut ne-au spus că le place mai mult. De fiecare dată când pui în perspectiva conştientă siguranţa făţă de simplitate o să zici că siguranţa e mai importantă. De cele mai multe ori având soluţia simplă, o vei alege pe ea“, a declarat Anghel. Băncile sunt dispuse să investească fonduri atât în dezvoltarea, cât şi în achiziţia de noi tehnologii. În acelaşi timp, mai mult de jumătate din instituţiile de credit sunt deschise să colaboreze cu alte companii specializate în vederea dezvoltării proiectelor de tip fintech, în timp ce restul înclină spre a dezvolta astfel de proiecte la nivel intern, se mai arată în raportul BNR.

Una dintre băncile care colaborează deja cu fintech-urile este Banca Transilvania. Compania Visa, care are un centru dedicat în Israel pentru start-upuri în domeniul fintech, a înlesnit colaborarea dintre Banca Transilvania şi Personetics. Personetics oferă soluţii bancare cognitive bazate pe inteligenţă artificială, care permit instituţiilor financiare să furnizeze clienţilor experienţe personalizate pe toate canalele digitale. Banca Transilvania este a doua bancă din România, cu 2,2 milioane de clienţi. Am stat de vorbă cu Shahar Friedman, general manager interimar al Visa în Israel şi director al Studioului de Inovatie Visa din Tel Aviv.

Capital: Care va fi viitorul startup-urilor din domeniul fintech?

Shahar Friedman: Faţă de fintech-uri avem o abordare colaborativă. Acestea aduc o schimbare în sistemul de plăţi odată cu răspândirea plăţilor digitale, mobile, dispozitive IOT, etc. Din perspectiva noastră vrem arătăm posibilităţile noastre, nu doar fintech-urilor ci şi clienţilor, startup-urilor. Avem o reţea de centre de inovaţie care lucrează cu aceste fintech-uri, în Londra, Polonia şi în Tel Aviv. În Tel Aviv lucrăm în mod special cu start-upuri din fintech şi aducem valoare Visa şi clienţilor noştri.

Capital: Îmi puteţi da exemple de colaborare între Visa şi fintech-uri?

S.F: Visa a lansat un program denumit Visa ID Intelligence care este o platformă pentru companii care dezvoltă soluţii de autentificare. Agregăm în această platformă, asemeni unui markeplace, cele mai bune companii de autentificare. Una dintre aceste companii este AU10TIX. Ei a dezvoltat o soluţie pentru a autentifica buletinele, permisele de conducere. Un alt exemplu este o colaborare între Banca Transilvania şi un startup din Israel, Personetics. Ne uităm la parteneriate comerciale, la platforme de plată, programe pilot şi POS. Dacă există oportunitatea de a testa o anumită tehnologie în Israel sau România o vom face. Astfel de startup-uri vor fi introduse în incubatorul Visa, în Visa Developer sau Visa Ready.

Capital: Cum vor fi făcute plăţile în viitor?

S.F: Cred că Internetul Lucrurilor (IoT) va conduce la multe schimbări în sistemul de plăţi. Într-un viitor nu prea îndepărtat vei putea conduce o maşină autonomă şi vei putea plăti cu ajutorul ei pentru parcare, combustibil sau asigurare. Visa va ajuta la îndeplinirea acestor paşi. Avem soluţia Visa Token, care securizează plăţile prin dispozitive IoT. Vorbim de dispozitive precum ceasuri inteligente, inele inteligente. Cu tehnologia noastră plăţile se fac în sigurnaţă.

Capital: Ce este mai important pentru clienţi: securitatea sau simplitatea?

S.F: Oamenii încă caută elementul de siguranţă, dar este o creştere în domeniul simplităţi, în special în rândul tinerilor care vor să aibă aceeaşi experienţă precum folosirea unei reţele sociale sau a unei aplicaţii digitale atunci când fac plăţi. Există cererea acesta, dar elementul de siguranţă e foarte important. Visa este bine poziţionată cu Token, şi noua versiune 3D Secure care va fi lansată pe piaţă anul acesta.

Capital: Cum pot ajunge start-upurile fintech să colaboreze cu Visa?

S.F: Putem fi contacţi prin site, prin birourile locale Visa. În Israel avem conferinţe cu comunităţile de fintech. Oferim celor care ajung să lucreze cu noi oportunitatea de se conecta la reţeaua Visa, know-how şi expertiză.