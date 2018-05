Comercianții care au prins valul majorării pieței atutoturismelor

Înmatriculările tot mai mari de autoturisme noi, cu emisii poluante reduse, coroborate cu scăderea înregistrărilor de maşini second-hand sunt motive de bucurie pentru toţi cei implicaţi în comerţul cu vehicule din România. Cele 28.643 de autoturisme noi intrate în circulaţie în primele trei luni din 2018, în creştere cu nu mai puţin de 28,58% faţă de perioada similară din 2017, asigură optimismul necesar pentru ca actorii din piaţă să demareze sau să continue investiţii importante. „ Până la finalul acestui an vom continua să consolidăm reţeaua de dealeri. În acest sens ne vom concentra pe acoperirea a două zone principale unde încă nu avem parteneri. respectiv Sibiu şi Timisoara. Totodată vom continua să investim în calitatea procesului de vâzare şi interactiune cu clienţii noştri”, a declarat pentru Capital Nicoleta Gerea, Office Leader Suzuki România. Marca pe care o reprezintă a comercializat în primul trimestru 904 vehicule, în creştere cu 71,21% faţă de primele trei luni din 2017, fapt ce a dus la o creştere a cotei de piaţă de la 2,4% până la peste 3%. Reprezentantul altei mărci cu o creştere importantă, de peste 67%, Cristian Rigu, Country Manager Mazda România, consideră că brandul său „continuă să aibă o creştere importantă, cu două cifre, a vânzărilor şi în primul trimestru din acest an, într-o piaţă extrem de competitivă cum este cea din România, iar SUV-urile CX-3 şi CX-5 sunt modelele principale care au favorizat aceste rezultate foarte bune. Am deschis anul într-o notă pozitivă şi ne propunem să menţinem acest trend ascendent şi în viitor”. De altfel, merită notat că în foarte multe cazuri, mărcile cu majorări importante ale cotei de piaţă au avut ca atu existenţa în portofoliu a unor SUV-uri. Este şi cazul Opel unde, conform lui Cristian Milea, Country Director al mărcii, „creşterea constantă din ultima perioadă are la bază o ofertă deosebit de competitivă şi introducerea de noi modele în gamă, precum SUV-ul de clasă B, Crossland X, şi cel de clasă C, Grandland X”. Întregul segment SUV din România s-a majorat în primul trimestru de la 6.452 unităţi în 2017, până la 9.929 unităţi în 2018 (+54%), fiind depăşit doar de cel al maşinilor de oraş (A) care a crescut, conform Asociaţiei Producătorilor şi Importatorilor de Automobile (APIA), cu 69%.

Patru mărci din Top 10 şi-au majorat cota de piaţă

Deşi nu apar în vârful clasamentului celor mai mari creşteri, mărcile cele mai căutate de români se luptă şi ele pentru cote de piaţă cât mai mari, dar nu toate reuşesc. Astfel, dintre cele mai vândute zece mărci pe piaţa din România doar patru au raportat creşteri mai mari decât media pieţei reuşind astfel să-şi majoreze cota. Marca autohtonă Dacia, deţinută de grupul francez Renault, are în 2018 o cotă de piaţă de 26,91%, cu 0,87 puncte procentuale mai mare decât anul trecut. La fel se întâmplă şi în cazul Volkswagen, cea mai căutată marcă din import majorându-şi cota de piaţă cu 0,19 puncte procentuale până la 9,65%. Aflată pe locul cinci în clasamentul înmatriculărilor, Opel a înregistrat cea mai mare creştere a cotei de piaţă de la 4,91% în primul trimestru din 2017 până la 6,10% în primele trei luni din 2018. În aceeaşi situaţie favorabilă se găseşte şi Hyundai, marcă ajunsă în acest an la o cotă de 3,66% din piaţa totală. Alte cinci mărci din Top 10 au înregistrat creşteri ale înmatriculărilor, dar acestea au fost mai mici decât media pieţei, fapt ce a generat o scădere a cotei. Toyota este singurul brand din vârful clasamentului care a raportat o uşoară scădere atât în cazul vânzărilor cât şi în cel al cotei de piaţă.

În lupta dintre comercianţii de maşini pentru vânzări cât mai mari şi o cotă cât mai bună de piaţă există, ca de fiecare data, învingători şi învinşi. În primul trimestru al acestui an, diferenţa a fost făcută, conform statisticilor, de existenţa în gamă a maşinilor de clasă A şi a SUV-urilor. Desigur, asta pe lângă perfomanţele reţelei de vânzări şi adaptarea politicii comerciale la realităţile pieţei româneşti.