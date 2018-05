Cele mai mari greșeli pe care le fac antreprenorii români

A fost National Sales Manager pentru Kraft Foods în a doua parte a anilor ’90, apoi CEO al MOL România, CEO al Orkla Foods (în portofoliul căreia se aflau, printre altele, mărcile Ardealul şi Tomi) şi apoi CEO al Fabryo (producătorul vopselurilor Savana). Din 2012, îşi foloseşte experienţa ca mentor de business. În cei peste cinci ani de când activează în acest domeniu, Aliz Kosza a fost implicată în 42 de proiecte de mentorat pentru companii din producţie, distribuţie, agricultură, construcţii, energie, IT, alimentaţie, servicii turistice, training, educaţie sau comerţ cu cifre de afaceri anuale cuprinse între şase şi 25 de milioane euro, dar şi pentru ONG-uri. „Deşi majoritatea au peste zece ani de vechime în business, nici una dintre companiile antreprenoriale cu care am lucrat nu avea vreo analiză sau diagnoză de business realizată şi, de asemenea, fără excepţie, modelele lor de business erau defectuoase, neadaptate pieţei şi la etapele de dezvoltare ale companiei“, dezvăluie ea.

Principala problemă o reprezintă antreprenorii în sine. Mulţi dintre ei sunt încăpăţânaţi şi au cultură de business şi competenţe manageriale reduse. „Antreprenorii români, aproape fără excepţie, acţionează reactiv şi nu strategic. Acesta este principalul motiv pentru care - după mulţi ani de dezvoltare reactivă a afacerii - intră în blocaj. Cresc, cresc, cresc, se extind, transformându-se într-o caracatiţă imensă, moment în care este nevoie de o strategie: ce facem cu atâtea picioare?“, explică Aliz Kosza.

Greu de strunit

În plus, spune ea, antreprenorii nu au răbdare: „De exemplu: lucrez acum cu o companie care la nivel de grup are o cifră de afaceri cu multe zerouri. O afacere creată în urmă cu aproape două decenii, crescută reactiv, cu extensii de business şi activităţi conexe. Am trecut de etapa de diagnoză, suntem în plină cercetare de piaţă, pentru repoziţionare şi strategie de business. Greu îi stăpânesc să nu implementeze zecile de idei care le vin peste noapte sau din piaţă. Având experienţele anterioare, chiar am o clauză în contract care stipulează că, pe toată durata colaborării, se abţin să ia decizii strategice care ar putea da proiectul peste cap“.

În alte cazuri, antreprenorii obişnuiesc să ia hotărâri peste capul managerilor şi, nu de puţine ori, acestea se bat cap în cap cu ale celor din urmă. De aceea, nu de puţine ori, managerii veniţi din corporaţii şi obişnuiţi cu proceduri clare şi transparente, nu se pot integra într-o companie antreprenorială. În astfel de situaţii, singura soluţie raţională este ca antreprenorii să se retragă fizic din firmă.

Miturile antreprenorilor

Ce duce, însă, la acest tip de comportament? „Reactivitatea oamenilor de afaceri români derivă din amprenta tipic balcanică, care reflectă o nerăbdare, o grabă greu de stăpânit“, spune Kosza. Principala cauză este profundă şi este reprezentată de miturile antreprenorilor - fiecare din ei îşi formează nişte „programe“ imprimate pe creier, care devin adesea obsesii.

„Este vorba de credinţe foarte solid integrate la nivelul valorilor şi convingerilor lor personale, foarte greu de demolat şi care se manifestă în mai multe feluri. Astfel, mulţi antreprenori sunt convinşi că ştiu tot. Ei confundă experienţa cu expertiza, managementul cu autoritatea şi opinia proprie cu realitatea şi iau «ad literam» tot ce citesc de la modelele lor. Ei consideră, de asemenea, că pot tot, respectiv că sunt singurii care trebuie să se ocupe de proiecte de management şi strategice, dar şi că sunt responsabili pentru tot (pentru salarii, pentru oameni, pentru crize, pentru accidente etc.)“, arată ea.

De cele mai multe ori, miturile acestea sunt motivele principale pentru care companiile lor stagnează sau intră în declin: „Fiind în contradicţie cu realitatea, sunt cel mai mare impediment în calea progresului. De exemplu: «la mine nu va funcţiona, domeniul în care activez eu este total diferit» etc. Astfel, se respinge orice soluţie constructivă care ar putea relansa compania sau corecta nişte disfuncţionalităţi care au impact negativ în cifre“.

Jumătatea plină

Nu trebuie să înţelegem că oamenii de afaceri autohtoni au doar defecte. Kosza spune despre ei că au curaj şi pasiune pentru orice latură a profesiei, sunt muncitori (adesea autodistructivi), cred în visul lor antreprenorial la care nu renunţă, indiferent de context, stăpânesc domeniul în care activează (chiar dacă nu este specialitatea lor de bază). „Însă «calitatea» lor cea mai mare este ca sunt nişte copii mari. Aceasta stare le stârneşte curiozitatea pentru lucruri noi, îi împinge să experimenteze noi şi noi abordări, să caute mereu «o jucărie nouă» care să le satisfacă setea de a performa în diverse domenii. Cel mai bun exemplu este poate proprietarul unei case de expediţii, care, la vârsta de 65 de ani, găseşte «jucării noi» de adăugat în ­business. El spune că acţionează aşa «din pasiunea nesfârşită pentru afacere»“, dezvăluie ea.

Uneori, prea mult vizionarism strică. Un antreprenor în domeniul educaţional, care a luptat să-şi realizeze visul, respectiv să deschidă prima şcoală privată multiculturală la Braşov, bazată pe o filozofie educaţională de tip Montessori, nu a reuşit să-şi ducă planurile la bun sfârşit. Explicaţia? A fuzionat cu propriul vis, a pierdut un pic contactul cu realitatea şi, în cele din urmă, a fost nevoit să vândă.