Cele mai bune telefoane din lume au intrat în oferta RCS&RDS

Samsung Galaxy S9 şi S9+ pot fi cumpărate de la RCS&RDS la un preţ de 4.000 de lei, respectiv 4.500 lei. Noile telefoane Samsung Galaxy S9 şi S9+ introduc o cameră Samsung avansată, care integrează o nouă lentilă cu diafragmă duală, care garantează o cameră Low Light inovatoare, funcţii video Super Slow-mo şi AR Emoji personalizate. De asemenea, Galaxy S9 şi S9+ oferă o experienţă de divertisment îmbunătăţită, cu ajutorul difuzoarelor stereo produse de AKG, al sistemului de sunet surround Dolby Atmos, precum şi datorită ecranului edge-to-edge Infinity Display – o caracteristică esenţială în design-ul smartphone-urilor Samsung. În plus, Galaxy S9 şi S9+ vor oferi noua aplicaţie SmartThings, care integrează serviciile existente Samsung IoT într-o singură experienţă inteligentă

iPhone X are un design realizat din toatetipurile de sticlă, cu un display Super Retina de 5,8 inch, chip A11 Bionic,realitate augmentată şi imagine 3D în adâncime, încărcare fără fir, cameră foto îmbunătăţită cu stabilizare optică dublă a imaginii şi Face ID, activată datorită sistemului TrueDepth, care permite identificarea facială prin modul Portret cu funcţia Portrait Lighting pe camera frontală, cu un efect de adâncime a fundalului, şi Animoji, care captează şi analizează mişcarea a peste 50 de muşchi faciali diferiţi pentru a anima Animoji într-un nou şi amuzant mod. Camera posterioară, redesenată, cu stabilizare duală a imaginii, include un nou filtru de culoare, pixeli mai adânci şi un procesor Apple pentru imagini, îmbunătăţit, şi dispune de modul Portret cu funcţia Portrait Lighting, pentru fotografii şi filme. Faţa acoperită integral cu sticlă şi partea posterioară a iPhone X dispun de cea mai durabilă sticlă montată vreodată pe un smartphone.

Clienţii operatorului RCS&RDS pot achiziona telefoanele iPhone X şi Samsung Galaxy S9 cu abonamente Digi. iPhone X, în varianta de 64 de GB are un preţ de 5.600 lei. Terminalul poate fi achiziţionat şi în 24 de rate egale, fără dobândă, incluse în factura Digi.

