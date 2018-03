EXCLUSIV Mii de români concurează cu roboții pentru locurile lor de muncă. Firmele angajatoare se feresc să discute despre ei

"Poate părea suprinzător, dar angajaţii din companiile de asigurări au fost mult mai afectaţi decât cei din bănci în contextul digitalizării proceselor. Aici, lucrurile au şi mers mai repede, însă marea problemă este că angajatul nu are cu cine să comunice. Ei nu ştiu, practic, ce urmează să li se întâmple. Am avut întâlnirio cu firme de asigurare şi încercăm să punem la punct proceduri clare, pentru a îi consilia măcar pe angajaţi. Cel mai grav este că piaţa asigurărilor nu are un patronat. Ei au doar o asociaţie profesională care, legal, nu poate avea comunicare instituţională cu sindicatele. Noi nu înţelegem de ce refuză decomadată să se organizeze şi într-un patronat", a arătat, pentru Capital, Constantin Paraschiv, preşedintele Federaţiei Sindicatelor din Asigurări şi Bănci (FSAB).

Dacă în ceea ce priveşte alte aspecte(cum ar fi de exemplu varietatea produselor pe care le au în portofoliii) firmele de asigurare din România sunt mult în urma Europei sau chiar împotriva tendinţelor din UE (suntem singura ţară UE în care asigurările de viaţă au o pondere aproape insignifiantă în totalul subscrierilor), în privinţa apetenţei pentru tehnologie firmele locale par foarte deschise.

Cel puţin în ultimul an, digitalizarea şi introducerea unor noi tehnologii au devenit obiective strategice pentru mai multe firme de asigurări, mai ales pentru cele membre ale unor grupuri străine.

" Impactul digitalizării se vede deja foarte clar în România. Iar efectele se vor amplifica pe viitor, ceea ce este firesc. Gândiţi-vă că în Olanda aproape 70% din vânzările de asigurări se fac online. Către asta tindem şi noi şi deja se vede, mai ales în ceea ce priveşte angajaţii din vânzări. Sunt cel puţin două companii mari care au făcut restructurări din acest motiv şi vor mai face. Oamenii din vânzări fie vor fi recalificaţi fie vor pleca. Schimbări vor fi şi în zona de scubscriere şi de actuariat. Poate mai puţin în zona de daune unde este totuţi de prezenţa fizică a unor inspectori. Dar în subscriere şi actuariat, de exemplu, vom asita inclusiv la apariţia unor noi meserii. va fi nevoie în primul rând de specialişti în tehnologia biga data (big data scientists), pentru că actuarii de acum nu pot interpreta şi traduce în tarif informaţiile primite, de exemplu, prin intermediul tehnologiei telematics", arată, pentru Capital, Paul Dumitru, Chartered Property and Casulty Underwriter (CPCU). CPCU este una dintre cele mai importante certificări din asigurări, la nivel mondial.

Pentru marile companii din România, obişnuite să aducă tehonologii şi produse noi ale grupurilor din care fac parte, digitalizarea este o strategie.