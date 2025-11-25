Astăzi, de Ziua Internațională pentru Eliminarea Violenței împotriva Femeilor, Florin Manole a transmis un mesaj ferm: violența împotriva femeilor trebuie oprită și nicio femeie nu trebuie să suporte singură povara abuzului. El a subliniat importanța sprijinului oferit victimelor, precum și rolul esențial al serviciilor specializate și al proiectelor menite să le ofere șansa unui nou început după justiție.

Florin Manole a evidențiat atât nevoia de protecție pentru victimele violenței domestice, cât și pentru cele afectate de traficul de persoane, arătând că Ministerul Muncii desfășoară deja inițiative concrete în acest sens.

Totodată, în cadrul unei întâlniri recente în Parlament cu colegele sale femei aflate în funcții publice, el a accentuat necesitatea creșterii reprezentării echitabile a femeilor în politică, considerând-o un element indispensabil pentru o societate justă și incluzivă.

”Astăzi, de Ziua Internațională pentru Eliminarea Violenței împotriva Femeilor, trebuie să spunem limpede: nicio femeie nu merită să trăiască în frică, în tăcere sau în umilință. Nicio femeie nu trebuie să ducă singură povara unui abuz. Violența trebuie oprită, iar lupta împotriva ei înseamnă și servicii pentru victime, speranța că după justiție există șanse pentru o viață nouă. Fie că vorbim despre victimele violenței domestice sau ale traficului de persoane, Ministerul Muncii are proiecte de sprijin. Ieri, în Parlament, am stat de vorbă cu colegele mele, femei în funcții publice, a căror pondere trebuie să crească – reprezentarea echitabilă e indispensabilă”, arată acesta pe pagina sa de Facebook.

Cu ocazia Zilei Internaționale pentru Eliminarea Violenței împotriva Femeilor, premierul Ilie Bolojan a transmis un mesaj puternic privind protecția femeilor și fetelor aflate în situații de risc. Șeful Executivului a subliniat că fiecare caz de femicid reprezintă o dramă socială și un avertisment clar că statul trebuie să intervină mai eficient.

Bolojan a cerut instituțiilor publice să își schimbe urgent abordarea și să acționeze rapid și coerent pentru siguranța persoanelor vulnerabile. El a insistat că legislația trebuie să ofere protecție reală, să pedepsească agresorii și să prevină discriminarea, hărțuirea, abuzul și violența încă de la primele semne.

„Fiecare caz de femicid este o dramă socială și un semnal că statul român trebuie să facă mai mult pentru eliminarea violenței împotriva fetelor și femeilor. Condamn cu toată fermitatea aceste abuzuri și cer instituțiilor statului să-și schimbe urgent abordarea”, afirmă premierul Ilie Bolojan.

Premierul a menționat modificările aflate în prezent în parlament, care includ prelungirea automată a ordinelor de protecție provizorii până la soluționarea cererilor în instanță, posibilitatea de a solicita un nou ordin dacă riscul persistă și continuarea anchetei chiar dacă plângerea inițială este retrasă. Aceste măsuri, subliniază Bolojan, sunt pași importanți, dar eficiența lor depinde de capacitatea instituțiilor de a reacționa prompt.

Un alt aspect esențial, potrivit premierului, este consolidarea încrederii cetățenilor în instituțiile statului. Fetele și femeile trebuie să fie sigure că atunci când solicită ajutor, acesta va fi oferit profesionist și rapid, fără a fi redirecționate inutil între instituții.

„Schimbările trebuie dublate însă de capacitatea instituțiilor de a acționa rapid și coerent pentru siguranța persoanelor aflate în pericol. Oprirea agresorilor la timp înseamnă vieți salvate. Descurajarea abuzurilor are ca rezultat mai puțină suferință. Este vital să cunoaștem realitatea, să fim empatici pentru a scrie legi corecte pentru oameni și a le aplica în ajutorul lor”, apreciază șeful Executivului.

În plus, Bolojan a apreciat inițiativa Ministerului Afacerilor Interne de a modifica Legea privind prevenirea și combaterea violenței domestice, care facilitează intervenția poliției și prezentarea imediată a agresorilor în fața procurorilor.

„Este esențial ca atunci când pun mâna pe telefon pentru a cere ajutor, fetele și femeile să aibă încredere că primesc sprijin profesionist în cel mai scurt timp și nu sunt plimbate de la o instituție la alta, așa cum, din păcate, s-a întâmplat”, subliniază Ilie Bolojan.

Premierul a subliniat și rolul societății civile în ajustarea cadrului legal și a încurajat colaborarea continuă între autorități și organizațiile neguvernamentale pentru protecția femeilor.

„Apreciez rolul societății civile și contribuția importantă pentru corectarea cadrului legal. Este esențial să lucrăm în continuare împreună, societate și autorități, pe această cale pentru că fetele și femeile merită respect, siguranță și încrederea că au dreptul la o viață fără discriminare, hărțuire, abuz sau violență”, încheie premierul.

Primăria Sectorului 2, în colaborare cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) și Asociația ANAIS, a lansat campania de conștientizare „Sector 2 spune NU violenței domestice”, care se va desfășura între 25 noiembrie și 10 decembrie 2025. Inițiativa marchează Ziua Internațională pentru Eliminarea Violenței împotriva Femeilor și se aliniază campaniei internaționale „16 Zile de Activism împotriva Violenței asupra Femeilor”.

Campania își propune să transmită un mesaj clar: toleranță zero față de violența împotriva femeilor. Mesajele vizuale vor fi prezente în stațiile de metrou, autobuz, pe panouri outdoor, în instituțiile publice și online, cu scopul de a aduce în atenția publicului realitatea abuzurilor domestice și de a încuraja victimele să ceară ajutor.

Primarul Sectorului 2, Rareș Hopincă, a subliniat că violența domestică nu este o problemă privată, ci una care afectează întreaga comunitate.

DGASPC Sector 2 oferă suport permanent victimelor prin servicii de consiliere, protecție și reintegrare socială, iar campania promovează, totodată, implicarea comunității în prevenirea violenței. Akan OSMAN, directorul general al DGASPC Sector 2, a precizat că instituția sprijină victimele prin acces la servicii specializate și educație pentru conștientizarea impactului violenței domestice.

Femeile aflate în pericol pot apela la DGASPC Sector 2, Serviciul Ambulanța Socială, helpline-ul național ANES 0800.500.333 sau Asociația ANAIS. În cadrul celor 16 zile de activism, Asociația ANAIS va organiza ateliere dedicate femeilor din Sectorul 2, oferind instruire în autoapărare, informare juridică și consiliere psihologică, într-un spațiu sigur pentru dezvoltarea personală și independența financiară.