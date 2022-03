Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a făcut apel la Statele Unite să „facă mai mult” în ceea ce reprezintă „cea mai neagră perioadă” pentru țara sa.

„În cel mai întunecat moment pentru țara noastră, pentru întreaga Europă, vă invit să faceți mai mult. Este nevoie de noi pachete de sancțiuni, în mod constant, în fiecare săptămână, până când mașinăria militară rusă se va opri. Este nevoie de restricții pentru toți cei pe care se bazează acest regim nedrept”, a declarat el într-un discurs video adresat Congresului, potrivit CNN.

Zelenski cere sancțiuni pentru toți politicienii ruși

Zelenski a spus că SUA ar trebui să sancționeze toți politicienii ruși „care rămân în birourile lor și nu taie legăturile cu cei care sunt împotriva Ucrainei”.

„Toate companiile americane trebuie să părăsească Rusia de pe piața lor, să părăsească piața lor imediat, pentru că este inundată cu sângele nostru. Doamnelor și domnilor, membri ai Congresului, vă rog să luați inițiativa, dacă aveți companii în districtele voastre care finanțează mașinăria militară rusă, ar trebui să puneți presiune. Vă cer să vă asigurați că rușii nu primesc niciun ban pe care îl folosesc pentru a distruge oamenii din Ucraina”, a declarat Zelenski.

El a mai spus că este nevoie de „noi instituții, noi alianțe” pentru a opri războiul.

„Propunem să creăm o asociație… o uniune de țări responsabile care au puterea și conștiința de a opri imediat conflictele, de a oferi toată asistența necesară în 24 de ore, dacă este necesar, chiar și arme, dacă este necesar, sancțiuni, sprijin umanitar, sprijin politic, finanțe, tot ce este necesar pentru a menține pacea și a salva rapid lumea, pentru a salva vieți”, a spus el.

Nou apel la interdicție aeriană deasupra Ucrainei

Președintele ucrainean și-a reînnoit, de asemenea, apelul pentru o zonă de interdicție aeriană deasupra Ucrainei în discursul său virtual în fața Congresului Statelor Unite, dar a oferit alternative în cazul în care această solicitare nu va putea fi îndeplinită.

„Să creăm o zonă de interdicție aeriană deasupra Ucrainei, pentru a salva oameni, este prea mult să cerem acest lucru? Umanitară, zonă de interdicție aeriană – Ceva ce Rusia nu ar putea folosi pentru a teroriza orașele noastre libere. Dacă acest lucru este prea mult de cerut, oferim o alternativă.

Știți de ce fel de sisteme de apărare avem nevoie, ca 300 și alte sisteme similare. Știți cât de mult depinde de câmpul de luptă, de capacitatea de a folosi avioane. O aviație puternică, puternică pentru a ne proteja poporul, libertatea, pământul”, le-a spus el parlamentarilor americani.

El a îndemnat ca avioanele SUA ar trebui să se afle deja pe cerul ucrainean, apărând Ucraina.

„Aeronave care pot ajuta Ucraina, ajuta Europa și, știți că există și le aveți. Dar ele sunt pe Pământ, nu pe cerul Ucrainei. Ele nu ne apără poporul nostru”, a adăugat el.

Rusia, ofensivă brutală împotriva valorilor noastre

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a făcut referiri la Muntele Rushmore, la atacurile de la Pearl Harbor și la atacurile teroriste de la 11 septembrie 2001 în discursul său de miercuri în fața parlamentarilor americani din Congresul SUA.

„Rusia nu ne-a atacat doar pe noi, nu doar pământul nostru, nu doar orașele noastre. A trecut la o ofensivă brutală împotriva valorilor noastre, a valorilor umane de bază”, a spus el, vorbind prin intermediul unui translator. „A aruncat tancuri și avioane împotriva libertății noastre, împotriva dreptului nostru de a trăi liber în propria noastră țară, alegându-ne propriul viitor. Împotriva dorinței noastre de fericire, împotriva visului nostru național, la fel ca și visele pe care le aveți și voi, americanii. La fel ca oricine altcineva din Statele Unite.

„Îmi amintesc memorialul vostru național din Rushmore, chipurile președinților voștri proeminenți, cei care au pus bazele Statelor Unite ale Americii așa cum sunt ele astăzi, democrație, independență, libertate și grijă pentru toată lumea, pentru fiecare persoană, pentru toți cei care muncesc cu sârguință, care trăiesc cinstit, care respectă legea”, a continuat el.

Zelenski: Amintiți-vă de Pearl Harbor și de atacurile de la World Trade Center

Zelenski le-a cerut, de asemenea, legiuitorilor să își amintească de atacurile de la Pearl Harbor din al Doilea Război Mondial și de cel de la World Trade Center din 2001 atunci când analizează cererea sa de ajutor.

„Amintiți-vă de Pearl Harbor, de dimineața teribilă din 7 decembrie 1941, când cerul vostru era negru din cauza avioanelor care vă atacau. Amintiți-vă doar de asta. Amintiți-vă de 11 septembrie, o zi teribilă din 2001, când răul a încercat să vă transforme orașele, teritorii independente, în câmpuri de luptă. Când oameni nevinovați au fost atacați, atacați din aer”, a spus el.

„La fel cum nimeni nu se aștepta la asta, nu ați putut să o opriți. Țara noastră a trăit același lucru în fiecare zi”.

Zelenski a invocat, de asemenea, faimoasele cuvinte ale reverendului Dr. Martin Luther King pentru a cere ajutor militar: „Am un vis, aceste cuvinte sunt cunoscute de fiecare dintre voi astăzi pot spune. Am o nevoie, am nevoie să ne protejăm cerul. Am nevoie de decizia voastră, de ajutorul vostru, ceea ce înseamnă exact același lucru, același lucru pe care îl simțiți când auziți cuvintele „Am un vis”. ”

Discursul încheiat în engleză de președintele Ucrainei

Într-o încheiere puternică a discursului său virtual în fața Congresului SUA, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a trecut din limba ucraineană în engleză și a spus că a fi liderul lumii și liderul păcii înseamnă să lupți pentru viața oamenilor din lume și pentru „dreptul lor de a muri atunci când îți vine vremea”.

„Astăzi, nu este suficient să fii liderul națiunii … A fi liderul lumii înseamnă a fi liderul păcii. Pacea în țara ta nu mai depinde doar de tine și de poporul tău. Depinde de cei de lângă tine, de cei care sunt puternici. Puternic nu înseamnă slab. Puternic înseamnă curajos și gata să lupte pentru viața cetățenilor săi și a cetățenilor lumii. Pentru drepturile omului, pentru libertate, pentru dreptul de a trăi decent și de a muri atunci când îți vine vremea, și nu atunci când acest lucru este dorit de altcineva, de vecinul tău.”