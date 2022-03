Trebuie menționat că Zelenski s-a adresat pentru prima dată lumii în limba engleză, astfel încât mesajul său să ajungă la cât mai multe persoane. Amintim că un videoclip cu mesajul președintelui ucrainean poate fi vizualizat la finalul articolului.

„Războiul Rusiei nu este doar războiul împotriva Ucrainei. Are un înțeles mult mai larg. Rusia a început războiul împotriva libertății. Acesta este doar începutul pentru Rusia”, a subliniat Volodimir Zelenski, potrivit informațiilor transmise de bbc.com

De asemenea, acesta a susținut că Rusia vrea „să înfrângă libertatea” tuturor oamenilor din lume și „a încercat arate că doar forţa brută şi crudă contează”. Din acest motiv, spune Zelenski, lumea întreagă „trebuie să oprească Rusia” și războiul.

„Rusia încearcă să înfrângă libertatea tuturor oamenilor din Europa. Tuturor oamenilor din lume. A încercat arate că doar forţa brută şi crudă contează. Lumea trebuie să oprească Rusia. Lumea trebuie să oprească războiul. Deja o lună. Atât de mult. Mi se frânge inima, sunt frânte inimile tuturor ucrainenilor şi ale tuturor oamenilor liberi de pe planetă”, a transmis Volodimir Zelenski.

Mai apoi, președintele ucrainean a lansat un mesaj către întreaga planetă, cerându-le oamenilor să iasă în străzi pentru a proteja libertatea.

„Ieşiţi în pieţe, pe străzi. Faceţi-vă văzuţi şi auziţi. Spuneţi că oamenii contează, libertatea contează, oamenii contează, pacea contează. Ucraina contează”, a conchis Zelenski.

Anterior, Volodimir Zelenski a transmis Parlamentului din Japonia un mesaj urgent despre pericolul nuclear cu care se confruntă acum Ucraina, de când centrala nucleară de la Cernobîl a fost bombardată de armata rusă.

Din fericire pentru Ucraina, parlamentarii din Japonia au rezonat cu Volodimir Zelenski, fiind profund marcați de dezastrul nuclear de la Fukushima din 2011. Reamintim că, recent, autoritățile ucrainene au informat că trupele rusești, care ocupă centrala nucleară de la Cernobîl, au deteriorat laboratorul analitic central, care procesează o cantitate semnificativă de deșeuri radioactive.

Agenția de Stat a Ucrainei pentru gestionarea zonei de excludere a declarat că soldații rușii au „jefuit și distrus” laboratorul analitic central, care procesa o cantitate semnificativă de deșeuri radioactive, relatează BBC.

De asemenea, autoritățile ucrainene au explicat că laboratorul respectiv avea „probe și eșantioane de radionuclizi foarte activi, care astăzi se află în mâinile inamicului”. Laboratorul analitic central, a cărei înființare a costat aproximativ șase milioane de euro, conținea „echipamente analitice valoroase” care nu erau disponibile în alte țări europene.

Every evening Ukraine’s President #Zelenskyy addresses his nation. Tonight for the first time, he did it in English. Calling on people everywhere to show their solidarity „Come out of your offices and homes, show your support to the Ukrainian people” #UkraineRussiaWar pic.twitter.com/iJaRQlvWnF

— Yalda Hakim (@BBCYaldaHakim) March 23, 2022