Vreme severă în mare parte din țară. Vânt puternic, vijelii, grindină și ploi torențiale până luni dimineață

O mare parte a României intră sub incidența unor avertizări de vreme severă. Meteorologii anunță intensificări puternice ale vântului, vijelii, descărcări electrice, grindină și cantități importante de precipitații în numeroase regiuni ale țării. Fenomenele vor afecta succesiv mai multe zone până în dimineața zilei de luni, iar inclusiv Bucureștiul se află sub influența unui episod de instabilitate atmosferică.

Potrivit prognozelor meteorologice, primul episod de vreme severă se va manifesta duminică, între orele 12:00 și 21:00, când în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, nord-vestul Olteniei și la munte sunt așteptate intensificări importante ale vântului.

Rafalele vor atinge frecvent viteze de 50-80 km/h, iar în anumite zone izolate pot depăși 90 km/h. Specialiștii avertizează că, pe suprafețe restrânse, aceste intensificări vor lua aspect de vijelie.

Pe lângă vântul puternic, vor apărea averse, descărcări electrice și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni.

Cantitățile de apă estimate pentru acest interval sunt cuprinse între 15 și 25 de litri pe metrul pătrat, însă local se pot acumula chiar și 30-40 l/mp într-un timp relativ scurt.

Instabilitatea atmosferică nu se va opri odată cu lăsarea serii. Începând de duminică seară, de la ora 21:00, și până luni dimineață, la ora 03:00, un nou episod de vreme severă va afecta alte regiuni ale țării.

Zonele vizate sunt Banatul, sudul Transilvaniei, Oltenia și nordul Munteniei.

Meteorologii avertizează că vor fi perioade cu averse torențiale, frecvente descărcări electrice și intensificări puternice ale vântului. Rafalele vor atinge în general 50-70 km/h, însă izolat pot depăși pragul de 80 km/h.

De asemenea, sunt posibile căderi de grindină, iar cantitățile de apă pot ajunge, în intervale de una până la trei ore, la 15-30 l/mp.

Specialiștii atrag atenția că fenomene de instabilitate atmosferică se pot manifesta izolat și în restul teritoriului, chiar și în zone care nu se află sub incidența avertizărilor.

Pentru Capitală, meteorologii estimează o zi călduroasă, cu temperaturi care vor urca până la 30-31 de grade Celsius.

Pe parcursul zilei, cerul va fi variabil, iar vremea va rămâne în general plăcută. Situația se va schimba însă spre seară și în timpul nopții, când sunt așteptate înnorări accentuate și manifestări specifice instabilității atmosferice.

Locuitorii Bucureștiului ar putea avea parte de ploi de scurtă durată, descărcări electrice și intensificări temporare ale vântului, cu rafale estimate la 40-50 km/h.

Temperaturile minime din timpul nopții vor coborî până la valori cuprinse între 15 și 17 grade Celsius.

Episodul de instabilitate atmosferică vine după mai multe zile cu temperaturi ridicate și marchează o schimbare temporară a regimului meteorologic.

Specialiștii avertizează că evoluția fenomenelor convective poate fi rapidă și dificil de anticipat în detaliu, motiv pentru care prognozele pot fi actualizate pe parcursul zilei prin avertizări nowcasting pentru fenomene severe imediate.

În zonele afectate de furtuni, populația este sfătuită să evite deplasările în timpul manifestărilor extreme, să nu se adăpostească sub copaci izolați și să urmărească informațiile transmise de autorități și de serviciile meteorologice.