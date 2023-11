Nu mai au bani pentru tichete. Pensionarii din România se confruntă cu dificultăți în utilizarea tichetelor de călătorie, deoarece Ministerul Transporturilor nu a plătit deconturile către firmele de transport de luni bune.

Pensionarii beneficiază de un program prin care primes șase cupoane anuale pe care le pot folosi pentru a achiziționa bilete cu 50% mai ieftine.

Libertatea a intervievat mai mulți pensionari care au spus că, din discuțiile pe care le-au avut cu șoferii, Ministerul Transporturilor nu au mai fi plătit decontările de luni bune.

Un șofer de maxi-taxi s-a plâns unei pensionare că „Guvernul nu a mai dat bani pentru pensionari de cinci luni.”

Chiar dacă legal șoferii nu au dreptul să refuze pensionarii care utilizează tichetele, firmele de transport nu își recuperează costurile, ducând la tensiuni între operatori și pasageri.

Ministerul Transporturilor a recunoscut că nu a efectuat decontările necesare și a pus vina pe lipsa rectificării bugetare anuale.

În acest sens, datoria se ridică la aproape 20 de milioane de lei, echivalentul a peste 4 milioane de euro.

Ministerul promite că plățile pentru iulie, august și septembrie vor fi efectuate până la sfârșitul lunii noiembrie, dar nu se știe când vor fi plătite deconturile pentru perioada septembrie – noiembrie.

Reprezentanții Ministerului Transporturilor susțin că depun eforturi pentru asigurarea fondurilor, dar situația rămâne incertă.

Vasile Ștefănescu, președintele Confederației Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din România (COTAR), a criticat relația cu autoritățile guvernamentale. El a subliniat că toți transportatorii trec printr-o perioadă dificilă.

„Nu s-a dorit nici măcar acest lucru, să facem o paritate. Cât am eu de plată la bugetul de stat pe luna august, spre exemplu, 1.000 de lei. Cât am de încasat: 800 de lei. Scade cei 800 de lei din datoria de 1.000 de lei la bugetul de stat. Nu s-a dorit, de ce? Noi luăm banii cu întârziere, dar nu beneficiem de dobânzi sau penalități. Eu dacă am o plată la bugetul de stat mi se pune majorare și penalitate”, a criticat președintele COTAR relația cu oficialii guvernamentali.