Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a vorbit, luni seară, despre reluarea negocierilor de pace cu Guvernul de la Moscova, specificând că semnarea unui document oficial nu va însemna instaurarea păcii în țara sa.

Liderul de la Kiev a spus că principala victorie a luptelor care au avut loc luni este că, din cele peste 70 de rachete lansate de armata Rusiei, majoritatea au fost doborâte de către soldații ucraineni. Președintele Ucrainei a vrut astfel să își arate recunoștința partenerilor internaționali pentru sistemele de apărare anti-aeriană pe care le-a trimis.

„Fiecare rachetă rusească doborâtă este o dovadă solidă că teroarea poate fi învinsă”, a spus liderul ucrainean.

În ciuda acestui fapt, nu poate fi asigurată protecţia completă a poporului ucrainean, astfel că au existat lovituri şi asupra infrastructurii civile, patru oameni pierzându-și viața.

Volodimir Zelenski a precizat, totodată, că autoritățile ucrainene lucrează la restabilirea alimentării cu electricitate, eforturile fiind concentrate în regiunile centrale ale Ucrainei: Odesa, Zaporojie şi Harkov. El În alte regiuni (de la Transcarpatia la Kiev, de la Kirovohrad la Sumî şi Harkov) a fost deja întreruptă alimentarea pentru stabilizare. Luni, majoritatea penelor de curent au avut loc în regiunile Viniţia, Kiev, Jitomir, Dnipropetrovsk, Odesa, Hmelniţîi şi Cerkasî.

„Din nou, teroarea rusească afectează ţările învecinate. Sunt din nou întreruperi în alimentarea cu electricitate din Moldova. Şi acest lucru demonstrează din nou că abilitatea Rusiei de a desfăşura astfel de atacuri teroriste masive este o ameninţare nu doar pentru Ucraina, ci pentru întreaga noastră regiune. Cel puţin. Când un terorist destabilizează viaţa tuturor, oprirea terorii este o misiune comună”, a zis, luni seară, Volodimir Zelenski.

Potrivit spuselor sale, atacul masiv de luni a marcat aniversarea Memorandumului de la Budapesta, un tratat internațional care a fost semnat la data de 5 decembrie 1994 la Budapesta între Ucraina, Statele Unite ale Americii, Marea Britanie și Rusia. El se referă la dezarmarea nucleară a Ucrainei și prevede garanții de securitate a independenței sale. Prin acest tratat, Ucraina a renunțat la armele nucleare sovietice de pe teritoriul său care au fost transferate către Federația Rusă.

„Soarta acestui document oferă răspunsuri la multe întrebări actuale despre Rusia. A semna doar ceva cu aceşti terorişti nu va aduce pacea. Ei vor încălca cu siguranţă orice acord la care se ajunge cu ei. Renunţarea la orice element al securităţii cuiva în favoarea Rusiei înseamnă un nou război. De aceea, este necesară o continuare de principiu a politicii existente a statelor cinstite: doar dezmembrarea capacităţilor teroriste ruseşti, eliberarea tuturor teritoriilor noastre şi tragerea la răspundere a criminalilor vor aduce pacea. Cred că se va ajunge acolo”, a adăugat el.

El a spus, însă, că va vorbi despre acest lucru în discursul adresat experţilor de la Institutul American pentru Studiul Războiului.

Spre final, liderul ucrainean a reamintit că luni a fost semnată a treia declaraţie de sprijin a parcursului euro-atlantic al Ucrainei cu Muntenegru, după Cehia şi Belgia.

„Vom parcurge acest drum pas cu pas – vom convinge majoritatea euro-atlantică în favoarea Ucrainei. Şi nu doar prin cuvinte, ci şi prin decizii. Prin decizii care să sprijine accederea noastră la sistemul de securitate colectivă”, a zis Volodimir Zelenski în cadrul unui videoclip postat pe contul său de Facebook.

Discursul său a venit în contextul în care armata invadatoare a lansat luni, 5 decembrie 2022, un atac masiv cu rachete asupra instalaţiilor de infrastructură critică ale Ucrainei. Au fost lansate peste 70 de rachete, însă Forţele Aeriene ale Forţelor Armate ale Ucrainei au doborât peste 60 de rachete inamice.

„La 5 decembrie 2022, ocupanţii ruşi au lansat un atac masiv cu rachete asupra instalaţiilor de infrastructură critică ale Ucrainei. În total au fost lansate peste 70 de rachete. Forţele de Apărare ale Ucrainei au doborât peste 60 de rachete inamice în timpul unui alt atac masiv cu rachete al Rusiei.

Invadatorii ruşi au tras 38 de rachete de croazieră Kh-101/Kh-555 cu opt bombardiere strategice Tu-95ms din Marea Caspică şi Volgodonsk din regiunea Rostov. 22 de rachete de croazieră de tip Kalibr au fost lansate din Marea Neagră. În plus, bombardierele cu rază lungă de acţiune Tu-22m3 ale Rusiei au atacat Ucraina din Marea Neagră cu trei rachete de croazieră Kh-22. Avioanele de vânătoare Su-35 ale inamicului au tras alte şase rachete ghidate cu lansare din aer Kh-59 şi o rachetă Kh-31P”, scrie în raportul Forţele Aeriene ale Forţelor Armate ale Ucrainei, postat luni pe Telegram.

