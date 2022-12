Volodimir Zelenski a fost desemnat „Personalitatea anului” de către Financial Times. În replică, liderul din Ucraina a făcut un scurt comentariu într-un interviu acordat sursei citate.

De altfel, președintele ucrainean se caracterizează ca fiind un om obișnuit, cu „gusturi umile și un profund simț al umanității. Zelenski a spus că este „mai mult responsabil decât curajos” și urăște să dezamăgească oamenii.

Într-un interviu acordat FT, care l-a numit „personalitatea anului” și l-a comparat cu Churchill, președintele ucrainean a spus că, după nouă luni în lupta cu Rusia, îi este dor de pescuit alături de fiul său.

„Sunt mai mult responsabil decât curajos… Pur și simplu urăsc să dezamăgesc oamenii (…) Vreau doar să prind un crap în râul Nipro”, a declarat președintele ucrainean.

Considerat de mulți ucraineni înainte de invazia din februarie din Ucraina ca fiind un fel de glumă, un amator care se străduia să se ridice la înălțimea unei funcții înalte, Zelenski, în vârstă de 44 de ani, și-a câștigat un loc în istorie pentru demonstrația sa extraordinară de leadership și tărie de caracter.

La fel cum Winston Churchill a vorbit la radio pentru a-și mobiliza țara în timpul bombardamentelor naziste asupra Londrei, Zelenski a folosit rețelele de socializare pentru a milita neîncetat pentru sprijinul militar și financiar al Occidentului, transformând situația dificilă a poporului său într-o pârghie morală asupra liderilor din Europa și SUA. El i-a convins pe europeni să suporte costurile uriașe ale confruntării cu Putin și să ofere Kievului o cale de aderare la UE.

Pe parcurs, a devenit un etalon al democrației liberale în competiția globală mai largă cu autoritarismul, care ar putea defini cursul secolului XXI.

Zelenski a ajuns, de asemenea, să întruchipeze curajul și rezistența poporului ucrainean în lupta sa împotriva agresiunii rusești.

Din aceste motive, Financial Times l-a ales pe Zelenski drept persoana anului.

