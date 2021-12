Personalitatea anului 2021. Pe cine a desemnat Revista Time? Este un vizionar

Revista The Time l-a desemnat pe Elon Musk drept ”personalitatea anului 2021”, spunând despre el că este ”vizionar, showman, rebel”.

Cu toate că Elon Musk este cel mai bogat om de pe planetă, omul de afaceri nu consideră acest lucru.

“Cred că președintele Rusiei, Vladimir Putin, este mai bogat decât mine. Eu nu pot invada alte țări”, a declarat, pentru Time, Elon Musk.

