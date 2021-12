Elon Musk, cel mai bogat om din lume la acest moment, a lăsat pe toată lumea cu gura căscată!

Într-un mesaj postat vineri pe contul său de Twitter, fondatorul PayPal, Tesla şi SpaceX, le-a transmis internauţilor că se gândeşte serios să renunţe la jobul său.

thinking of quitting my jobs & becoming an influencer full-time wdyt

— Elon Musk (@elonmusk) December 10, 2021