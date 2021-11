Pe de o parte, verzii liberali vă vor spune că lumea e pe sfârșite, dar că nu trebuie să folosim energia nucleară, o sursă abundentă de energie curată. Pe de altă parte, verzii conservatori vă vor spune că lumea e pe sfârșite, dar că nu putem împovăra oamenii cu o taxă pe carbon sau o taxă pe benzină pentru a încetini încălzirea globală, arată New York Times.

Pe de o parte, verzii care locuiesc în suburbii vă vor spune că lumea e pe sfârșite, dar nu vor să audă de mori de vânt, parcuri solare sau linii de cale ferată de mare viteză.

Cei mai mulți dintre liderii de astăzi vă vor spune că lumea e pe sfîrșite, așa că la Glasgow toți au hotărât să întindă coarda și să-l angajeze pe succesorul succesorilor lor să livreze electricitate fără emisii până în 2030, 2040 sau 2050. Adică orice dată care nu îi obligă pe ei să ceară cetățenilor lor să facă astăzi ceva greu de suportat.

Asta nu este ceva grav. Nu atunci când se vorbește despre inversarea modurilor în care am destabilizat sistemele Pământului, de la calotele glaciare și curenții oceanici, la recifele de corali și pădurile tropicale și până la densitatea dioxidului de carbon din atmosferă. Aceasta este o prefăcătorie.

Serios a fost modul în care am răspuns la Covid-19, când simțeam că economia mondială se sfârșește: am luptat cu singurele instrumente pe care le avem, care sunt la fel de mari și puternice precum Mama Natură: Father Profit și New Tech.

Am combinat firme biotehnologice inovatoare – cum ar fi Pfizer-BioNTech, Moderna și câteva mici start-up-uri – cu puterea de calcul masivă de astăzi și un semnal uriaș al cererii de pe piață, și ce am obținut? La mai puțin de an după ce am intrat în pandemie, am reușit să avem un vaccin pe bază de ARNmesager eficient împotriva Covid-19, urmat de un booster!

Aceasta a fost o descoperire uimitoare a biotehnologiei și a logisticii computerizate pentru a dezvolta și livra vaccinuri. Și sper că oamenii de știință, angajații și acționarii companiilor inovatoare de vaccinuri vor face o mulțime de bani, pentru că așa îi vor stimula pe alții să aplice o formulă similară pentru a opri schimbările climatice.

Îi admir pe acei lideri care vor să inspire lumea să reducă emisiile de CO2, să păstreze biodiversitatea și să se tragă la răspundere reciproc. Dar nu vom decarboniza economia globală cu un plan de acțiune cu cel mai mic numitor comun din 195 de țări. Nu este posibil.

Pe scurt: mai avem nevoie de câțiva Greta Thunberg și mult mai mulți Elon Musk

Adică, mai mulți inovatori care își asumă riscuri de a transforma știința de bază în instrumente încă greu de imaginat pentru a proteja planeta.

Prima la care mă gândesc ar fi Planet.com. Fondată în 2010 de trei foști oameni de știință NASA, Planet are pe orbită aproximativ 200 de sateliți de imagistică a Pământului, majoritatea de dimensiunea unei pâini, pentru a observa întreaga masă terestră globală la fiecare 24 de ore. Niciun guvern din lume nu are această capacitate. Cu aceste noi instrumente de transparență profundă putem începe să remodelăm capitalismul.

Ani de zile, regulile și stimulentele capitalismului au permis companiilor petroliere și de cărbune să extragă combustibili fosili, iar industriilor să le folosească, fără a plăti costul pagubelor pe care le provocau. Distrugerea a fost adesea greu de observat în timp real, iar consumatorii nu aveau instrumente de reacție.

Cealaltă companie pe care o urmăresc este Helion Energy, cu sediul în Redmond, Washington, care lucrează la „prima centrală electrică de fuziune din lume”. Energia de fuziune a fost multă vreme considerată un fel de”Sfântul Graal” pentru generarea de energie curată. Helion este Sfântul Graal? Nu știu. Există și alte companii cu abordări promițătoare, cum ar fi Commonwealth Fusion Systems, toate concurând către același obiectiv.

Putem ieși din asta, parțial, accelerând tot ce este mai bun din capitalismul american. Trebuie să redinamizăm ecosistemul de inovare, acolo unde guvernul finanțează cercetarea de bază care depășește granițele fizicii, chimiei și biologiei și să inventăm noi tehnologii curate pentru a încetini încălzirea globală la viteza de care avem nevoie.