Mesajele video ale lui Vladimir Putin la summitul BRICS (Brazilia, Rusia, India, China și Africa de Sud) de la Johannesburg ar fi putut fi o altă modalitate de a critica Occidentul pentru sancțiunile impuse Rusiei, dar dorința lui de a detrona dolarul nu arată niciun semn că va deveni realitate, subliniază publicația americană.

Rusia a promis să-și „dedolarizeze” economia, evitând monedele din țările „neprietenoase” care au condamnat agresiunea sa în Ucraina, dar un grafic postat luni pe X de sursa de știri financiare Barchart a arată dominația continuă a dolarului verde.

Vladimir Putin a eşuat. Dolarul american a fost folosit în 2023 în 48% din tranzacțiile internaționale de plată

Dolarul american a fost folosit în 48% din tranzacțiile internaționale de plată anul trecut, cel mai înalt nivel din mai bine de un deceniu.

Dar BRICS, se spune în dreptul graficului, care arată că euro a fost folosit la 23,2% din tranzacții, iar Yuanul chinezesc se află cu mult în urmă, cu 3,47 la sută, scrie Newsweek.

BRICS va reprezenta aproximativ 29% din PIB-ul mondial

„Multe țări mari, precum Rusia și China, dar și țări mai mici, precum El Salvador, sunt disperate să găsească modalități de dedolarizare a comerțului internațional”, spune Jay Zagorsky, profesor la Questrom School of Business de la Universitatea din Boston. „De aceea Putin a făcut acele declarații”, a adăugat el.

Putin vede națiunile BRICS ca fiind cheia viziunii sale de a pivota economia mondială departe de Occident, susținând că investițiile și tranzacțiile reciproce între statele BRICS au crescut de șase ori.

Puterea blocului este în creștere, ajungând, de la 18% din PIB-ul global în 2010, la 26% în 2021, potrivit datelor Băncii Mondiale de anul trecut.

Cu șase noi state membre aderând la începutul acestui an, BRICS va reprezenta aproximativ 29% din PIB-ul mondial.

„Țările BRICS ar dori ca monedele lor să fie folosite în comerțul mondial, dar fiecare are o problemă majoră care îi împiedică pe comercianți să le accepte monedele”, a spus Zagorsky. „China are controale valutare, care limitează suma de bani ce se poate muta în și din țară. Este greu pentru o companie chineză să convingă străinii să accepte moneda chineză dacă nu pot scoate banii din China”, a explicat el.

În plus, Rusia nu numai că are controale valutare, dar se află și sub sancțiuni internaționale, care limitează fluxul de bani în ruble în și din țară.

Membrii BRICS au început să deconteze tranzacțiile în monede locale în locul dolarului pentru a reduce costurile de tranzacție și a limita expunerea la volatilitatea globală. De exemplu, India anunța în septembrie 2023, că Indian Oil Corp., a folosit rupia pentru a cumpăra petrol, tranzacționat internațional în dolari, de la Abu Dhabi National Oil Company.

Moscova a anunțat că va colabora cu membrii BRICS pentru a dezvolta o monedă de rezervă alternativă

India a beneficiat de statutul de țară „prietenoasă” cu Rusia, crescând vânzările de petrol din Rusia, dar acest lucru s-a lovit de alte obstacole. Bloomberg scria în luna septembrie că Moscova nu poate accesa activele în rupii în băncile indiene din cauza restricțiilor impuse de Banca Indiei.

Moscova a anunțat că va colabora cu membrii BRICS pentru a dezvolta o monedă de rezervă alternativă, iar președintele Putin a declarat la ultimul summit al grupului că o astfel de mișcare „capătă o tot mai mare amploare”. Zagorsky crede că importanța dolarului nu va scădea prea curând.