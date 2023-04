Este anunțul zilei. În Rusia începe campania obişnuită de recrutare de primăvară. Vestea a fost dată sâmbătă de site-ul de ştiri RBK. Sursa menționată a explicat că decretul privind operaţiunea a fost semnat de preşedintele Vladimir Putin şi îl citează pe contraamiralul Vladimir Ţimlianski din Marele Stat-Major.

Potrivit acestuia, vor fi chemaţi sub arme circa 147.000 de tineri din cei 700.000 încorporabili.

Ţimlianski a subliniat că noii recruţi nu vor fi trimişi să lupte în Ucraina. El a declarat vineri că, pentru prima dată, convocările vor fi trimise de districtele militare şi sub formă electronică; până acum, ordinele erau trimise doar prin poştă, procedură care va continua acolo unde nu există mijloace informatice.

Campania de recrutare se încheie pe 15 iulie

Campania de recrutare este prima din cele două programate anul acesta şi se va încheia în 15 iulie.

Serviciul militar cu durata de cel puţin un an este obligatoriu pentru cetăţenii ruşi de sex masculin cu vârste între 18 şi 27 de ani.

La începutul lunii martie, Vladimir Putin a amânat anunțul unei noi mobilizări pe fondul temerilor legate de eventuale tulburări în Rusia, potrivit think tank-ului american Institute for the Study of War (ISW).

Calculele care vizau anunțul unei noi mobilizări în Rusia

De altfel, secretarul Consiliului ucrainean pentru Securitate Națională și Apărare, Oleksiy Danilov, a declarat, recent, că pierderile militare rusești în Bahmut echivalează cu o pierdere ucraineană la șapte pierderi rusești.

Iar cu doar o lună mai devreme, oficialii Casei Albe au declarat că Grupul Wagner a suferit 30.000 de pierderi, cu aproximativ 9.000 de luptători uciși din februarie anul trecut. Analizând aceste date, ISW a declarat că constrângerile de personal și de echipament care apar în mod regulat „vor împiedica probabil forțele rusești să lanseze o altă operațiune ofensivă prelungită în lunile următoare”.

Putin a ordonat o mobilizare parțială în Rusia

În septembrie anul trecut, Putin a ordonat o mobilizare parțială în Rusia, în ceea ce părea a fi o recunoaștere a faptului că războiul Moscovei din Ucraina nu decurge conform planului. Ministrul Apărării, Serghei Șoigu, a declarat la acea vreme că Rusia va recruta 300.000 de rezerviști.

Cu toate acestea, ISW a declarat că Vladimir Putin „a întârziat anunțarea celui de-al doilea val de mobilizare încă din ianuarie și se pare că se dublează pe „mobilizarea discretă” pentru a evita să genereze posibile tulburări în Rusia”.