Virgil Popescu a transmis un mesaj pe pagina sa de Facebook prin care i-a anunțat oficial pe români că nu va îndeplini funcția de ministru al Energiei.

„Se încheie o perioadă tumultuoasă, intensă și plină de provocări pentru mine. Am decis să nu mai continui ca ministru al Energiei.

Vreau să le mulțumesc tuturor pentru suportul pe care mi l-au acordat pe parcursul a peste 3 ani și jumătate: președintele Klaus Iohannis, președintele PNL Nicolae Ciucă, colegii de partid, de la centru și liberalii mehedințeni, echipa din minister, colegii din Guvern și Parlament, colaboratori, parteneri din UE, parteneri din SUA, parteneri internaționali și cetățeni.

A fost o perioadă intensă, plină de provocări în domeniul energiei, am trecut prin cea mai cruntă criză energetică, război la granițe, dar am trecut cu bine. Cu toate acestea am dus înainte proiecte majore și cu impact foarte mare (dezvoltarea programului nuclear – unitățile 3 și 4, SMR), parteneriatul Romgaz – Petrom pentru extragerea gazelor din Marea Neagră, investițiile CEO, construcția viitoarei centrale de la Mintia, atragerea investițiilor din Fondul pentru Modernizare, din PNRR și multe altele.

De aceea am încredere că toate aceste proiecte începute vor fi duse la final de viitorul ministru, cu sprijinul prim – ministrului pentru că România trebuie și va fi independentă energetic. Voi fi aproape de viitorul ministru și îmi voi oferi sprijinul dacă mi-l va cere. Pentru că înainte de toate este importantă securitatea și independența energetică a țării noastre.”, a scris Virgil Popescu pe pagina sa de Facebook.

Virgil Popescu și-a informat colegii că va pleca din Guvern

Virgil Popescu și-a informat colegii din partid că pleacă din Guvern. El a transmis un mesaj pe grupul de Whatsapp al PNL Mehedinți în care își anunță retragerea din funcția de ministru.

„Dragi colegi, ca să aflați de la mine vă anunț că aseară am luat decizia de a nu mai continua ca Ministru al Energiei în Viitorul Guvern Ciolacu. Sâmbătă aș vrea să facem un BPJ să vă spun și motivele pe care cred ca sigur le veți înțelege. Nu se schimbă absolut nimic cu colegii noștri din Administrația Centrală și Locală, ei rămân pe poziții”, a transmis Virgil Popescu.