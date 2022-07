Viorica de la Clejani s-a decis! Va apela la ajutorul medicului estetician. Ce operație vrea să-și facă artista

Viorica de la Clejani s-a săturat de gușa pe care o are, așa că s-a decis să facă pasul cel mare și să treacă pragul cabinetului medicului estetician. Artista a precizat că a slăbit în această perioadă și nu ar vrea să se oprească aici, în timp ce spune că are probleme cu kilogramele în plus.

Pentru a putea să își facă operația mult dorită, cântăreața trebuie să slăbească aproape 15 kilograme, un lucru recomandat chiar de medicul ei. Totuși, Viorica de la Clejani a povestit la Antena Stars că nu îi este chiar atât de ușor să slăbească.

”Oglinda cred că se sperie de mine. Nu știu ce sentiment are ea. Se zice că omul frumos întotdeauna când se uită în oglindă este nemulțumit.

Deci cu oglinda sunt certată pe undeva, nu știu cum e la ea. Aș vrea să-mi fac gușa, dar trebuie să slăbesc”, spune vedeta.

Viorica de la Clejani adoră mâncarea

Viorica de la Clejani a mai povestit pentru sursa anterior citată că adoră mâncarea și că nu se poate opri atunci când mâncărurile ei preferate îi fac cu ochiul. Totuși, cântăreața spune că este nerăbdătoare să facă această operație.

”Ador mâncarea, am zis, când m-oi duce, să mor sătulă. Pentru o viață sănătoasă, consumați carne de porc”, a mai spus Viorica de la Clejani.

Ioniță de la Clejani este cel care se ocupă de plata facturilor

Într-un interviu oferit la începutul lunii ianuarie a acestu an, Viorica de la Clejani a declarat în emisiunea ”Vorbește lumea” că soțul ei cel responsabil cu facturile și cu plățile din casă. Ioniță de la Clejani are grijă ca facturile să fie achitate la timp și să nu rămână dator niciodată.

De asemenea, ea a mai spus că Ioniță are “arici” la buzunar atunci când vine vorba despre cadouri.

“El îmi face mai răruț, e mai drăguț, mai chibzuit. Cel mai scump cadou a fost un inel cu diamante, nu prea îl port. Nu îmi e frică să îl pierd, dar are piatră verde, nu m-a nimerit. E mai cochet, mai de seară. Nu îl poți purta toată ziua. În februarie e ziua mea, nici nu mai am curaj să îi mai zic, trebuie să ținem de bani, în ultima perioadă nu prea au mai fost concerte”, a mai spus Viorica de la Clejani.

Viorica de la Clejani a anunțat că și-ar dori să meargă într-o vacanță la Dubai, însă nu poate lăsa singură animalele pe care le are în casă.