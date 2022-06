Într-un interviu recent, Alex Delea, marele câștigător al Survivor România 2022, a recunoscut sincer că nu s-a gândit nici măcar o secundă că va reuși să ajungă în marea finală a show-ului TV.

„În momentul de faţă, mă simt împlinit. E o bucurie atât de mare, încă încerc să realizez că sunt câştigătorul Survivor 2022 pentru că era competiţia mea favorită. Să ştiu că eu sunt acum cel care a câştigat.

Este greu de explicat în cuvinte pentru că este o senzaţie aparte, e ceva unic, e o experienţă, o dată în viaţă poţi să treci prin aşa ceva. Să ieşi cu premiul cel mare din toată experienţa aceasta este ceva de nedescris.

De când a început competiţia, nu m-am gândit nici măcar o secundă. La final m-am gândit, dar de la începutul competiţiei şi până la final este foarte greu să te gândeşti, treci prin foarte multe etape. Nici când am fost în finală, aşezat pe scaun, nu m-am gândit că eu pot să câştig”, a mărturisit recent Alex Delea.

Alex Delea se bucură din plin de iubirea fanilor săi

Momentan, tânărul constănțean nu știe ce va face cu marele premiu de 100.000 euro pentru care a îndurat foame și ploi torențiale în Republica Dominicană.

Acesta a mărturisit sincer că nu banii sunt marea lui bucurie, ci sutele de fani care l-au susținut continuu și care îl apreciează enorm.

„Este o sumă enormă şi foarte importantă pentru mine, numai că suma aceasta dacă o câştigi în felul în care a fost câştigată, după atâtea luni de chin şi de tot ce s-a întâmplat acolo, te face să preţuieşti lucrurile foarte mult.

Eu când am intrat în Consiliul live şi am văzut trofeul, mi-au ieşit ochii din cap: „Doamne, pentru ăsta am venit aici, pentru ăsta am îndurat foame, frig, ploi”. E incredibil.

Sincer să fiu, atunci când am mers la Survivor, visul meu era să fiu văzut de cât mai multă lume. Mi s-a îndeplinit visul, dar când am văzut ceea ce se întâmplă acasă, a fost un şoc pentru că una este să te gândeşti, şi alta este să vezi asta. Să ai contactul acela cu toate persoanele care te iubesc este o bucurie enormă pentru că eu eman fericire, iar acum se întâmplă invers şi sunt şocat de ce se întâmplă”, a spus tânărul de 25 de ani.

Alex Delea a slăbit 10 kg la Survivor România: „Corpul meu are un şoc foarte mare”

Deși a intrat cu 85 kg în marele concurs, Alex Delea a slăbit enorm până în marea finală. Acesta a spus că, în prezent, corpul său trece printr-un șoc puternic, deoarece s-a obișnuit cu o rutină dură în Republica Dominicană, unde mânca puțin și dormea puțin.

„De când am venit, n-am avut timp nici să mă cântăresc. Tot ce ştiu este că am slăbit 10 kg, dar cred că acum am slăbit mai mult. De când s-a terminat competiţia, dorm foarte puţin.

Pot spune că îmi este dor de competiţie fiindcă acolo dormeam foarte mult şi mâncam, mâncam cocos non-stop. Mănânc foarte puţin în momentul de faţă, nu ştiu de ce se întâmplă asta. Corpul meu are un şoc foarte mare.

(…) Stopând tot dintr-o dată, de la şase mese la nici o masă pe zi, de la atât de multe vitamine şi minerale luate în fiecare zi la zero, mi-a fost frică să nu cedez din punct de vedere muscular, dar am avut norocul să trec prin toate etapele fără nici o accidentare. Am ieşit pe picioarele mele, sănătos 100%”, a declarat recent Alex Delea într-un interviu acordat Click!.