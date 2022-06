Câţi bani a câştigat Elena Chiriac la Survivor România?

Deși nu a câștigat premiul de 100.000 euro, Faimoasa a plecat acasă cu o sumă frumușică pentru că a participat la emisiunea de la PRO TV.

Aceasta a primit săptămânal 2.000 euro, iar Alex Delea, marele câștigător, a primit săptămânal 1.000 euro pentru participarea sa la Survivor România.

Astfel că, după ce a petrecut 20 de săptămâni în Republica Dominicană, Elena Chiriac a plecat acasă cu 40.000 euro, potrivit Fanatik.

După ce prezentatorul TV a anunțat câștigătorul Survivor România, Elena Chiriac l-a felicitat sincer pe Alex Delea.

„A câștigat cel mai potrivit om care putea să câștige Survivor România. Vă spun din tot sufletul meu”, a spus marți Faimoasa.

Amintim faptul că, marți seară, 31 mai, a fost marea finală a show-ului fenomen Survivor România 2022. Cel mai dur reality show din România și-a desemnat câștigătorul, după mai bine de trei luni de competiție.

Survivor România 2022 s-a terminat marți seară

În marea finală au rămas doar cei mai puternici concurenți: Alex Delea, Elena Chiriac și Ionuț Popa.

Ionuț Popa a pierdut în fața Elenei Chiriac la televotul din marea finală.

„Sunt fericit și mândru că am ajuns aici. Sunt în ultimii trei. Plec acasă cu foarte multe învățături. Am spus că orice va fi voi accepta. Am învățat să accept lucrurile. Totul se întâmplă cu un motiv. Le mulțumesc oamenilor că m-au votat. Sunt fericit să-mi văd băiețelul. Sper ca Delea să câștige!”, a declarat marți Ionuț Popa.

Telespectatorii n-au vrut-o pe Elena Chiriac în marea finală

Menționăm faptul că reacțiile telespectatorilor nu au întârziat să apară. Mulți fani au spus ferm că Elena Chiriac nu ar fi trebuit să facă parte din marea finală Survivor România 2022.

„Dacă era vreunul în competiția asta care merita sa câștige, era Nedelcu. Țin să cred ca deciziile sunt luate de cineva din spatele camerelor de filmat. În fine. Alt Survivor, nici nu mai urmăresc.”

„Nedelcu a fost mult peste Ionuț la trasee, nu merita să iasă el. Ce să mai vorbim de Elena…”

„Se vede de la o poștă că elimină pe cei buni sa rămână singura Faimoasa, să ia și cupa. Cum e posibil cu rezultatele ei încă sa mai fie în emisiune? Rușine! Bravo, Nede, pentru mulți, tu ești un câștigător”, sunt câteva dintre mesajele scrise de telespectatorii români pe rețelele sociale.