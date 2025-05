Economistul Cristian Păun critică vehement majorările de taxe înainte de reforme structurale

Cristian Păun a afirmat că nu există niciun motiv ca România să majoreze taxele înainte de a reforma statul și de a elimina cheltuielile inutile. În opinia sa, cei care susțin contrariul ar urmări doar menținerea actualului sistem, fără a contribui la o îmbunătățire reală a situației economice. Păun a pledat pentru o abordare liberală a crizei financiare, arătând clar sursele de venit suplimentare la buget și identificând zonele unde pot fi realizate reduceri semnificative de costuri.

Acesta a explicat că România cheltuie bani în mod ineficient, finanțând domenii fără impact real, și a subliniat că guvernul ar trebui să se concentreze pe cinci direcții esențiale: educație, sănătate, apărare, siguranță națională și justiție. Păun a adăugat că doar câteva domenii suplimentare, precum politica externă, fondurile europene și mediul, ar mai justifica existența unor ministere separate, apreciind că un guvern cu maximum 10 ministere ar putea funcționa eficient.

„Într-o societate unde punem egalitatea înaintea libertăţii, în final vom avea mai puţin din ambele! Societăţile care pun libertatea înaintea egalităţii vor avea mai mult din ambele!”, a reamintit Păun principiul formulat de Milton Friedman.

Critici dure la adresa ideilor de creștere a taxelor și a teoriilor egalitariste

Profesorul a respins teoriile vehiculate de economiști, jurnaliști și politicieni de stânga, care au susținut că majorarea taxelor, introducerea impozitului progresiv și evitarea concedierilor în sectorul bugetar ar fi obligatorii.

Acesta a considerat aceste idei ca fiind inspirate de ideologia egalitaristă socialistă, subliniind că, într-o societate în care egalitatea este pusă înaintea libertății, se ajunge, în final, la o scădere a ambelor. Păun a amintit, într-un interviu acordat News.ro, principiile enunțate de Milton Friedman, conform cărora societățile care prioritizează libertatea ajung să aibă atât mai multă libertate, cât și mai multă egalitate.

În replică la argumentele privind urgența unor măsuri precum creșterea TVA-ului, economistul a atras atenția asupra faptului că această poziție aparține, de regulă, celor care s-au opus mereu reformării și modernizării statului român. El a subliniat că, deși creșterea cheltuielilor și a poverii fiscale asupra mediului de afaceri a fost constantă în ultimii ani, problema deficitului bugetar nu a fost rezolvată, ba dimpotrivă, s-a agravat.

Cristian Păun atrage atenția asupra riscurilor ideilor socialiste promovate în spațiul public în legătură cu soluțiile pentru criza financiară din România, propuse de economiști precum Cornel Ban și Vladimir Borțun. El subliniază că aceste teorii, care pun accentul pe egalitate în detrimentul libertății, pot avea consecințe negative atât pentru economie, cât și pentru societate.

„Cei care bocesc aşa sunt detractorii dintotdeauna, sunt cei care s-au opus mereu reformării şi modernizării statului român. Îi auzim de multă vreme, tot timpul iau serios şi grav poziţii din astea în care ne explică nouă cum nu e niciodată momentul şi nu e niciodată timp pentru lucrurile care într-adevăr contează pentru România. Şi că, evident, calea uşoară şi rapidă este cea mai bună, ca întotdeauna. Noi trebuie să fim puţin îndârjiţi şi să alegem calea grea, pentru că de prea multă vreme am tot amânat calea grea, preferând calea uşoară. O să dau câteva argumente, apropo de ceea ce se vehiculează în spaţiul public de către o anumită tabără: 1) Noi am mai crescut cheltuielile în ultimii doi ani! Chiar consistent am crescut aceste cheltuieli. Povara fiscală pe care am pus-o pe mediul de afaceri a crescut constant şi este semnificativ adăugată în plus în ultimii doi ani, dar n-am rezolvat problema deficitului! De ce am rezolva problema deficitului acum, cu o nouă creştere de taxe, având în vedere că toate creşterile de taxe din ultima perioadă n-au rezolvat această problemă, ci dimpotrivă, s-a agravat? Acesta ar fi un prim argument. 2) De ce să aduci bani în plus într-un buget destinat unei ţări care nu e reformată? De ce să facem lucrul ăsta? De ce să venim cu bani în plus la bugetul statului deşi noi n-am trecut încă pe regiuni în loc de judeţe? Sau de ce să mărim TVA-ul în condiţiile în care noi n-am rezolvat problema gap-ului de TVA (diferenţa dintre suma totală de TVA pe care statul ar trebui să o colecteze şi suma colectată efectiv – n. red.)? Noi avem cel mai mare gap de TVA din Europa şi, ca sumă – ca sumă, nu ca procent! – este comparabil cu gap-ul de TVA al Germaniei! Deci, noi n-am rezolvat această problemă, n-am făcut această reformă foarte rapidă. Ea se poate rezolva foarte rapid, în câteva săptămâni, prin nişte Ordonanţe de Urgenţă deştepte date la Ministerul Finanţelor. Asta o putem rezolva rapid. De ce am face, înainte de această reformă, o creştere de taxe? Nu are logică! 3) O creştere de taxe în momentul de faţă este inoportună! Pentru că toată economia românească, mă refer la cea privată, cea care plăteşte taxele în acest moment, gâfâie rău de tot mai ales pe zona de producţie industrială. Avem şi probleme cu agricultura, pentru că vremea nu ne ajută! Vremea asta ploioasă şi îngheţul nu prea ne ajută şi ne distruge destul de mult din recolte. Deci, va fi un an prost sau semi-prost, cu siguranţă, în agricultură. Dacă vii în momentul ăsta şi creşti taxele, nu e în regulă! Obţii un efect contrar. Şi ăsta este un alt argument important: prin taxare, de fapt, în final, tu mai mult atrofiezi din economia care contează”, a spus economistul Cristian Păun.

Avem nevoie de reforme și de o administrație eficientă, nu de taxe mai mari

În ceea ce privește soluțiile imediate pentru buget, Păun a afirmat că, în loc de majorări de taxe, ar trebui concentrate eforturile pe reforme rapide, cum ar fi reducerea gap-ului de TVA, care în România este cel mai mare din Europa, inclusiv în termeni absoluți. Economistul a subliniat că astfel de măsuri pot fi implementate rapid, prin ordonanțe de urgență, iar o majorare de taxe în prezent ar fi inoportună, mai ales având în vedere contextul economic dificil: sectorul privat este deja sub presiune, industria se confruntă cu probleme, iar agricultura suferă din cauza condițiilor meteorologice.

Cristian Păun a avertizat că o creștere a taxelor ar putea avea efecte adverse, frânând economia și reducând încasările bugetare pe termen lung. El a recomandat menținerea TVA-ului la nivelul actual, subliniind că România are deja alte taxe mari, precum contribuțiile pe salarii, și a argumentat că menținerea unui TVA scăzut poate proteja nivelul de trai. În plus, Păun a menționat că liberalizarea pieței de energie, prevăzută pentru acest an, reprezintă un pas important pentru eficientizarea utilizării fondurilor publice.

În concluzie, economistul a reafirmat că salvarea României nu poate fi obținută prin majorarea taxelor, ci prin reforme și o administrare eficientă, menită să reducă risipa și să concentreze resursele în domeniile esențiale.