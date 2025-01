Călin Georgescu are parte de vești bune. Ponta a apreciat maturitatea demonstrată de Marcel Ciolacu în campanie, comparându-l cu propria sa experiență din urmă cu un deceniu. Totuși, el a recunoscut că dezvăluirea privind utilizarea unui avion privat de către Ciolacu a avut un impact negativ asupra imaginii acestuia, afectând șansele sale electorale.

„Cu siguranţă nu i-a făcut bine. Nu am o analiză să ştiu: a câştigat sau a pierdut atâtea voturi. Cu siguranţă nu i-a picat bine şi asta a spus şi el. E cu picioarele pe pământ şi realizează chestia asta. E mai matur, mult mai matur Ciolacu a fost în campanie decât am fost eu acum zece ani. Pentru că e o diferenţă de vârstă”, a explicat Ponta la Prima TV.

Referindu-se la propria candidatură, Ponta s-a declarat optimist, considerând că șansele sale sunt mai mari decât în 2014, când era perceput drept favorit. El a subliniat că poziția de „underdog” (outsider) îi oferă un avantaj, întrucât în România favoriții tind să piardă. Experiențele sale politice din ultimii ani, inclusiv anchetele penale, pierderea și redobândirea doctoratului și conflictele interne din PSD, l-au ajutat să devină mai puternic.

Din nou s-ar putea să am dreptate şi să spun un lucru pe care l-am spus şi între turul 1 şi turul 2. PSD-ştii nu votează cu Elena Lasconi, PSD-ştii vor vota cu Călin Georgescu”, a transmis Ponta.

„Sunt mult mai mari decât în 2014 când toată lumea zicea că sunt favorit. Tocmai că acum sunt underdog. Favoritul în România de obicei pierde, nu? (…) Mă bazez doar pe faptul că mi-am câştigat după atâţia ani de căzături, am fost sus, am căzut foarte jos, m-au cercetat penal, m-au achitat, mi-au luat doctoratul, mi l-au dat înapoi, m-au dat afară din PSD că m-am certat cu Dragnea, m-au luat înapoi în PSD.

Ponta este de părere că social-democrații l-ar susține într-o eventuală candidatură. Dacă însă el nu ar candida, consideră că alegătorii PSD ar opta pentru Călin Georgescu, și în niciun caz pentru Nicușor Dan sau Crin Antonescu. El a argumentat că Antonescu este perceput de electoratul PSD drept un lider care a trădat partidul, contribuind la victoria lui Klaus Iohannis în trecut.

Fostul premier a subliniat că este inacceptabil ca primul partid al țării să nu aibă un candidat propriu la alegerile prezidențiale. El s-a arătat surprins că actuala coaliție de guvernare nu a reușit să identifice un candidat care să combine elemente de social-democrație, liberalism, naționalism și suveranism.

„Dacă candidez eu, cred că vor vota cu mine. Dacă nu, vor vota cu Călin Georgescu. În niciun caz nu vor vota cu Nicuşor Dan sau cu Crin Antonescu. Crin e perceput în continuare în mod real şi corect de PSD-işti ca cel care ne-a înjunghiat şi ni l-a adus pe Iohannis. Şi faptul că şi acum se mândreşte cu Iohannis, nu ştiu ce consultant i-a zis că îl ajută chestia asta, în niciun caz la PSD-şti nu ajută. Plus că ar mai fi un lucru. Cum se poate ca primul partid al ţării să nu aibă candidat?”, a sublinait Ponta.

Ponta a sugerat că o figură precum Ion Aurel Pop ar fi fost o opțiune viabilă, capabilă să obțină susținerea atât a electoratului PSD, cât și a celui liberal și suveranist.

În ceea ce privește politica externă, Ponta a afirmat că România nu și-a valorificat oportunitățile din cauza liderilor politici, pe care i-a considerat incapabili să promoveze interesele naționale. El a evocat momentul candidaturii sale din 2014, când sloganul „Mândru că sunt român” a fost criticat pentru conotațiile sale naționaliste.

„Încă din 2014, când candidam cu sloganul ”Mândru că sunt român”, eram foarte lovit şi foarte criticat – Ponta cu naţionalismul lui. De ce e prieten cu Erdogan, cu Vucic, cu Orban? Îi plac ăştia aşa să… Da, întotdeauna am considerat, fiind absolut pro-european şi pro-american, că România nu-şi joacă şansele corect din cauza liderilor politici”, a explicat fostul premier.

Ponta a apreciat leadership-ul președintelui Donald Trump, considerând că acesta a adus schimbări în Europa și a deschis noi perspective pentru naționalismul constructiv. El a criticat situațiile în care liderii români au acceptat compromisuri umilitoare în relația cu instituțiile europene și internaționale, sugerând că România ar trebui să adopte o abordare mai fermă, punând interesele naționale pe primul loc.

„Iar în momentul în care apare un Trump, zic wow, ăsta-i momentul, ia uite, va veni cineva care, dacă îi zic… mi se spunea la Mar-a-Lago sau mai puţin acum la Washington, că a fost hărmălaie la Washington, Make Romania great again. Noi n-am fost neapărat great, am fost acum o sută de ani când…Şi atunci, Romania first. Şi eram cumva, mi-aduceam aminte de acum 2 ani, 3 ani, 4 ani, 5 ani, când dacă îndrăzneai, mi se spunea chiar să ţinem cu Ucraina la meciul de fotbal cu România.

Dacă îndrăzneai să spui ”Dom’le dar interesul României”…A, înseamnă că tu vrei să strici tot, s-a supărat domnul ambasador, domnul ambasador, a zis adjunctul, directorul. Când vedeam anii trecuţi, când se duceau trei miniştri din guvernul României şi îi primea un director general de la Comisia Europeană, cum vă duceţi trei miniştri să vă primească un director, un funcţionar? Eu zic că Trump va schimba şi Europa, o va schimba şi deja se schimbă şi Europa”, a completat Victor Ponta.