Câtă încredere au românii în Călin Georgescu, Donald Trump și Vladimir Putin. Sondaj CIRA, comandat de EVZ

Surprizele unui început de an. Un sondaj realizat de The Center for International Research and Analyses (CIRA), la comanda EVZ, scoate la iveală percepțiile și preocupările majore ale românilor la început de an 2025. Rezultatele relevă o societate care consideră că România merge într-o direcție greșită, identifică problemele sistemice din diverse sectoare. Starea de tensiune în societate rămâne ridicată.