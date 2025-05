Victor Ponta lansează un avertisment dur în contextul tensiunilor din turul al doilea al alegerilor prezidențiale. Fostul prim-ministru acuză lipsa unor propuneri coerente din partea candidaților rămași în cursă, Nicușor Dan și George Simion, și critică ideea unei reduceri masive a personalului bugetar, evocând precedentul din perioada guvernării Băsescu.

„Am urmarit cu mare atentie, e vorba de viata noastra, de la Nicusor am inteles ca se continua ca si pana acum, e o idee foarte rea. Guvernul nu e in acest faliment din cauza lui Simion/AUR sau a lui Nicusor ca era la primărie. E primăria în faliment. Nicusor Dan zice continuam cu ce a fost, tot PSD PNL UDMR, plus USR, nu e o veste bună. Simion a zis că-l pune premier pe Călin Georgescu acum s-a răzgândit.

Deși sprijinul lui Călin Georgescu e și a fost esențial. Voturile pentru George Simion sunt pentru Călin Georgescu, de fapt. Azi (n.. ieri) a fost o prezentare, mă bucur ca a fost Simion la Camera de Comerț, cu mediul de afaceri trebuie să rezolvi problemele, să le dai semne de stabilitate și predictibilitate. De acolo vin taxe și impozite. Ce văd pe surse ca se mareste TVA, ca nu se plateste nimic de la guvern in afara de salarii, astea doar agravează situația. Nu pot sa trag o concluzie, nu am vazut cine o sa fie premier, cine negociaza cu Comisia Europeana, Banca Mondiala si FMI din partea lui Simion. La Nicusor raman cei de pana acum, nu e bine. Sper pana vineri sa vorbeasca mai apasat. Saptamana viitoare e prea tarziu.

Noul președinte o să propună un premier, ca Parlamentul o să-l voteze pentru ca nu vrea nimeni după 6 luni să plece la anticipate, îl vor vota, dar îl vor susține doar cei ce fac parte din Guvern. Guvernul trebuie sa se împace cu mediul de afaceri, cu finanțatorii internaționali. E o soluție proastă, dar trebuie să avem Guvern. Acum nu avem Guvern, nu știm cine o sa fie și în fiecare zi se agravează situatia, nu sta pe loc”, a declarat Ponta în direct la România TV, referindu-se la propunerea liderului AUR de concediere a 500.000 de angajați din sistemul public.